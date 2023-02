Golobov kandidat za notranjega ministra Boštjan Poklukar

Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, je Boštjan Poklukar od leta 1991 zaposlen na ministrstvu za obrambo. Kot pripadnik Slovenske vojske je opravljal različne naloge in dosegel čin višjega štabnega vodnika. Bil je odlikovan z bronasto medaljo generala Maistra in srebrno medaljo Slovenske vojske, kot udeleženec v vojni za Slovenijo pa s spominskim znakom Stražnice 1991.

Leta 2015 se je zaposlil na Upravi RS za zaščito in reševanje, kjer je med drugim vodil Regijski center za obveščanje Kranj.

Funkcijo notranjega ministra je Poklukar opravljal že med letoma 2018 in 2020, in sicer v takratni vladi Marjana Šarca. Od junija lani Poklukar vodi Upravo RS za vojaško dediščino na Morsu.