Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

So bili pritiski na Policijo kršitev? Zdolšek za ustavitev postopka

Ljubljana, 11. 08. 2025 14.11 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
40

Preiskava KPK, ki jo zaradi suma kršitve integritete vodijo zoper premierja Roberta Goloba, še ni končana. So pa osnutek končnih ugotovitev že vročili Golobu, ta pa je nanje odgovoril. Vsebina osnutka še ni znana, v javnosti pa se pojavljajo domneve, da je KPK ugotovila kršitve integritete. Golobov pooblaščenec pričakuje ustavitev postopka.

Kot smo poročali, je senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) sprejel in Robertu Golobu že vročil osnutek končnih ugotovitev, v njih pa naj bi po neuradnih informacijah ugotovili, da naj bi Golob s političnimi pritiski na Policijo kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Takšen sklep so utemeljili na dejstvu, da KPK postopka ni ustavila, pač pa sprejela osnutek končnih ugotovitev.

V kabinetu predsednika vlade tega ne komentirajo, komuniciranje glede postopka prepuščajo Golobovemu pooblaščencu Stojanu Zdolšku. Ta pa opozarja, da postopek pred KPK v zadevi Bobnar še ni končan. Osnutek ugotovitev ne predstavlja končne ugotovitve KPK o konkretnem primeru, je zatrdil za STA. Ker postopek v tem delu še ni javen, Zdolšek vsebine osnutka še ne razkriva. Je pa pojasnil, da so nanj že podali odgovor, ob tem pa izrazil prepričanje, da kršitev integritete ni podana, zaradi česar pričakuje ustavitev postopka.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Bobo

Vsebine osnutka ne razkrivajo niti v protikorupcijski komisiji. Kot so pojasnili za STA, je postopek preiskave, ki jo zaradi suma kršitve integritete vodijo zoper predsednika vlade, v zaključni fazi. 

Osnutek ugotovitev so Golobu v izjasnitev poslali 10. julija, njegovo izjasnitev pa so dobili 5. avgusta. Končnih ugotovitev še niso sprejeli, prejeto izjasnitev bodo proučili in glede na navedbe sprejeli nadaljnjo odločitev, so zapisali.

Po prejemu izjasnitve ima sicer KPK v skladu z zakonom na voljo več možnosti. Tako lahko sledijo zapisanim argumentom in postopek ustavijo, lahko pa obravnavane osebe in druge priče ponovno povabijo na razgovor, če menijo, da je treba še kaj razjasniti. 

Prav tako lahko ponovno izdajo osnutek ugotovitev, če ugotovijo, da se dejstva in okoliščine bistveno razlikujejo od prvotno ugotovljenih, na kar ima obravnavana oseba ponovno pravico do izjasnitve. Lahko pa izdajo končne ugotovitve o konkretnem primeru, v katerih opredelijo kršitev, obravnavana oseba pa lahko proti njim sproži upravni spor, so pojasnili.

"Kdaj bomo sprejeli končno odločitev, ne moremo točno napovedati, vsekakor pa si prizadevamo, da postopek čim prej zaključimo," so zapisali.

KPK
KPK FOTO: Luka Kotnik

Informacije, da naj bi KPK v osnutku ugotovila kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, je že sprožila politične odzive, predvsem v opoziciji. V SDS in NSi tako po poročanju POP TV pričakujejo, da bo Golob izpolnil obljubo iz aprila 2022 in odstopil.

V koaliciji so medtem s komentarji zadržani. V SD vsebine ne želijo komentirati, dokler ugotovitve poročila ne bodo uradno predstavljene javnosti. "V kolikor se navedbe iz medijev izkažejo za točne, kot koalicijski partner pričakujemo, da nas bo predsednik vlade obvestil o izsledkih poročila in njegovih nadaljnjih postopanjih. Ko bo poročilo uradno predstavljeno, bomo opravili pogovore tudi na organih stranke," so pojasnili za STA.

Tudi v koalicijski partnerici Levici opozarjajo, da postopek še ni zaključen niti niso seznanjeni z vsebino osnutka končnega poročila, zato ga tudi ne morejo komentirati.

KPK je postopek zoper premierja Goloba sprožila na podlagi prijave nekdanje ministrice Tatjane Bobnar zaradi domnevnega nedovoljenega izvajanja pritiskov nanjo in druge zaposlene na ministrstvu. Senat KPK je preiskavo zoper Goloba uvedel novembra 2023, od takrat pa preiskavo večkrat prekinila. Premier je sicer očitke večkrat javno zavrnil in jih označil za politični boj nekdanje ministrice Bobnar, slednja pa te obtožbe zavrača.

Kaj so o ugotovitvah KPK povedale parlamentarne stranke?

Kot smo poročali, je po naših zanesljivih informacijah Komisija za preprečevanje korupcije v osnutku končnega poročila ugotovila, da je Golob prestopil mejo dopustnega, ko govorimo o integriteti in preprečevanju korupcije. Kot najvišji funkcionar izvršilne veje oblasti namreč ne more in ne sme vplivati na kadrovanje v Policiji.

Tatjana Bobnar
Tatjana Bobnar FOTO: Damjan Žibert

V SDS so pisno sporočili, da pričakujejo, da bo Golob izpolnil obljubo iz aprila 2022 in odstopil. "Poleg omenjenih ugotovitev KPK zaradi čiščenja janšistov je za ta korak še vsaj 100 dodatnih razlogov," so še zapisali.

Preberi še Kaj na ugotovitve KPK pravijo parlamentarne stranke?

"Je treba upoštevati institucije in jih spoštovati, in da moramo bit pred zakonom vsi enaki, če pa gre za premierja, se pa od njega pričakuje najvišjo možno integriteto in naj se zresni in odstopi, kot je tudi obljubil," meni poslanka NSi Vida Čadonič Špelič.

golob kpk preiskava integriteta premier
Naslednji članek

Zbudili smo se v najtoplejše jutro letos, v sredo vse do 37 stopinj

SORODNI ČLANKI

Kaj na ugotovitve KPK pravijo parlamentarne stranke?

Preiskava KPK proti Golobu zaključena: kaj so ugotovili?

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (40)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MI 6
11. 08. 2025 15.36
Martin baje ne Martina
ODGOVORI
0 0
Po možganski kapi
11. 08. 2025 15.35
Ta vlada ima sedaj že več kot 75 procentno podporo,ker bo prednostno obravnavala konec življenja v 30 dneh.
ODGOVORI
0 0
jonasz
11. 08. 2025 15.34
Si predstavljate odziv medijev če bi bila obratna situacija in namesto Goloba obravnavali Janšo ali Vrtovca, Logarja... Pogrom in dvojna merila prva novica vsak dnevnik in pozivi odstopu! Ko je pa naš levak pa???
ODGOVORI
0 0
MI 6
11. 08. 2025 15.33
+2
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha za crknt
ODGOVORI
2 0
Po možganski kapi
11. 08. 2025 15.32
Velika večina Slovencev je srečnih ,da sedaj skupaj pojeta pesem umoran v čolnu ⛵ Robi in Tina.
ODGOVORI
0 0
TEO_91
11. 08. 2025 15.29
+7
Že sama besede počistiti nekoga je koruptivno, kadre ki so koruptivni je potrebno procesirati in ne očisiti Hitler je počistil določene in smo videli kam je takšen način pripeljal 🙉🤥🤮
ODGOVORI
7 0
JApajaDAja
11. 08. 2025 15.34
izraz "počistiti" ,misleč ljudi, je vse prej kot "koruptivno".....
ODGOVORI
0 0
Po možganski kapi
11. 08. 2025 15.28
+0
Janševi nam zavidajo ,da minister Maljevc pravkar zaključuje gradnjo 20 tisoč novih stanovanj.
ODGOVORI
2 2
zmerni pesimist
11. 08. 2025 15.28
+4
Ja kje pa
ODGOVORI
4 0
Tomaž Hacin
11. 08. 2025 15.28
+4
Kjer je dim je ogenj. Sigurno si je hotel prilagoditi po svojih željah in potrebah, da bi bil varen pred roko zakona. To so počeli do sedaj že vsi voditelji ki so bili na vladi.
ODGOVORI
5 1
Po možganski kapi
11. 08. 2025 15.28
+1
Velika večina Slovencev je srečnih ,da sedaj dolgotrajna oskrba dostopna vsem v Sloveniji.
ODGOVORI
2 1
JApajaDAja
11. 08. 2025 15.35
...in dodatni 5 mio za naše nove goste....
ODGOVORI
0 0
Po možganski kapi
11. 08. 2025 15.27
-2
Janševi nam zavidajo ,da imamo sedaj urejeno zdravstvo.
ODGOVORI
1 3
frenk707
11. 08. 2025 15.27
-8
Velika večina Slovencev je srečna, ker se je znebila pacienta na oblasti in farških v vladi,... in to je nekaj, kar se ne da izmeriti z denarjem, to je neprecenljivo.
ODGOVORI
2 10
Matej008
11. 08. 2025 15.26
-6
Samo za spomin: Janša je imel najmanj tri uradne ugotovitve KPK, od nepojasnjenega premoženja, razveljavljenega poročila zaradi kršitev postopkovnih pravic, do nasprotja interesov pri DUTB. In v nobenem primeru ni odstopil. Zdaj pa sektaški fanatiki norijo.
ODGOVORI
2 8
LeviVIRUS
11. 08. 2025 15.25
+8
Zapret tega bleferskega sluzavca in celoten golobnjak, da nebojo mogl več škode pa 💩💩💩 delat. In vsakemu, ki bo volil levo, nemudoma 10 ilegalcev na dom na lastne stroške, če nebo hotel sprejet, pa kazen 10.000 €.
ODGOVORI
9 1
frenk707
11. 08. 2025 15.24
-8
Hribar, ki je vilo Planika na bldu janši iddal po sindikalni ceni dve sezoni zaporedoma NI kršil integritete,.... Gloob pa naj bi jo, ker je od podrejene zahteval, da policijo očisti janšistov,.... tudi za to smo ga volili, ker smo želeli očiščenje, ki pa mu žal ni uspelo,.... zato sedaj Policija njega ovaja povsod, kjer ga lahko.
ODGOVORI
2 10
frenk707
11. 08. 2025 15.25
-7
na Bledu janši oddal...
ODGOVORI
0 7
assassin911
11. 08. 2025 15.25
+3
Golob pa v KR zastonj dopustuje, to je pa ok?
ODGOVORI
4 1
Po možganski kapi
11. 08. 2025 15.26
+1
Velika večina Slovencev je srečnih.
ODGOVORI
2 1
Po možganski kapi
11. 08. 2025 15.28
+1
Srečni smo.
ODGOVORI
2 1
zibertmi
11. 08. 2025 15.19
-9
če te postavijo tudi ljudje preko volitev na čelo vlade,potem ti dovolijo tudi ,da ukrepaš in sam diktiraš kdo bo delal zate in pod kakšnimi pogoji.bobnarjeva je sprejela delo pri golobu ,da bi se maščevala janeze,ker jo je vrgle na delovno mesto v tacen.tudi tega ni bila sposobna.ali pa je janez,kot vedno več dal v mošniček,da ni bila samo tiho,temveč se je obrnila proti tej vladi.ko se enkrat začneš pogajat o ceni za neko storitev,težko rečeš ,da si nedolžen
ODGOVORI
2 11
Gutenberg
11. 08. 2025 15.16
+7
Bom ob prvi priliki kar Goloba pritisnil, ker tale mavričarjev dodatek za dolgotrajno oskrbo se spjem kar konkretno pozna na prispevkih. Pa bodo levaki spet rekli, da ni novih davkov - evo, ga še en v vrsti ...
ODGOVORI
8 1
Groucho Marx
11. 08. 2025 15.15
+9
Značilnost golobizma je nečrkobralska interpretacija dejstev in očitanje drugim tistega, kar počneš sam.
ODGOVORI
10 1
Verus
11. 08. 2025 15.21
+4
Se povsem strinjam. 💯
ODGOVORI
4 0
Po možganski kapi
11. 08. 2025 15.15
+4
Zdaj ,ko bi vsak čas zgradil 20 tisoč novih stanovanj gospod Maljevc bo podpora še veliko večja.
ODGOVORI
4 0
Po možganski kapi
11. 08. 2025 15.13
+4
Že ,ko je Tina pela pesem umoran na čolnu ⛵ sem videl ,da jo skrbi za našega Robija.
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1077