Golobova rekonstrukcija vlade: kako bo izgledala nova ministrska ekipa?

Devet parlamentarnih zaslišanj ministrskih kandidatov, šest odstopov aktualnih ministrov in tri dodatna imena, ki se bodo pridružila trenutno 17-članski ministrski ekipi. Poleg tega bo treba naslediti tudi notranjo ministrico v odstopu Tatjano Bobnar. To je bilanca vladne rekonstrukcije, kot jo je zastavil premier Robert Golob in jo bo oblast skušala izpeljati in zaključiti kmalu po novem letu.

Vlado čaka precej birokracije. Poleg tega postopek rekonstrukcije ni urejen niti v ustavi niti izrecno v zakonodaji. Tako na Gregorčičevi po nasvetu vladne pravne službe načrtujejo odstop šestih ministrov in ministrice. Ministri, ki bodo odstopili in dobili nove resorje: Igor Papič (GS) - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije Uroš Brežan (GS) - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Aleksander Jevšek (SD) - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Emilija Stojmenova Duh (GS) - Ministrstvi za digitalno preobrazbo Matjaž Han (SD) - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Bojan Kumer (GS) - Ministrstvo za naravne vire in prostor Gre za ljudi, ki bodo predlagani bodisi za prevzem novo oblikovanih resorjev bodisi tistih, v katerih prihaja do bistvenih sprememb. icon-expand Robert Golob in ministrska ekipa 15. slovenske vlade FOTO: Damjan Žibert Aktualnemu ministrskemu zboru pa bo Robert Golob tri imena dodal, to so Simon Maljevac, Alenka Bratušek in Darjo Felda. Nekaj dilem je le ob slednjemu, saj ima šolski sindikat Branimirja Štruklja pomisleke glede njegove morebitno premajhne politične teže. A vladni viri tu vseeno ne pričakujejo sprememb v zadnjem hipu. Nova ministrska imena: Simon Maljevac (LEVICA) - Ministrstvo za solidarno prihodnost Alenka Bratušek (GS) - Ministrstvo za infrastrukturo Darjo Felda (GS) - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Hkrati s spremembani, ki so jih volivci nedavno potrdili na referendumu, predvidoma prihaja tudi prva politična rošada v tem mandatu. To je naslednik oziroma naslednica odhajajoče notranje ministrice Tatjane Bobnar. Če se iskanje imena seveda ne bo zavleklo. PREBERI ŠE Bobnarjeva poslala pisno odstopno izjavo premierju Golobu Odstopi in vložitev kandidatne liste novih oziroma novih-starih ministrov bo predvidoma še pred Božičem. Večina zaslišanj potem sledi v prvem tednu po novem letu. Okoli desetega januarja naj bi poslanci končno glasovali o paketu desetih novih ministrov.