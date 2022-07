Najvišje plače za ministre in sekretarje: opozicija odločitvi vlade ne nasprotuje

Ko gre za vprašanje plač ministrov in sekretarjev, vlada Roberta Goloba ni spremenila politike Janeza Janše. Zakon o sistemu plač narekuje, da so ministri lahko uvrščeni med 62. in 64. plačilnim razredom, sekretarji pa tri razrede nižje, med 59. in 61. razredom. Razlika je 393 oziroma 350 evrov višja mesečna bruto plača. Pri Socialnih demokratih tokratne določitve plač niso želeli komentirati, čeprav so trenutne okoliščine podobno negotove kot ob izbruhu epidemije.

Jožef Horvat: "Ko je to naredila Janševa vlada, je bil velik halo. Zdaj vidimo, da se o tem praktično ne govori." Poleg Socialnih demokratov so odločitev takrat ostro kritizirali tudi v Levici, Stranki Alenke Bratušek in sindikatih. Tokrat so se iz koalicije, precej splošno, odzvali zgolj v Gibanju Svoboda.

Dejan Zavec: "Prav je, da je delo plačano. Jaz mislim, da bi bilo dosti manj nerazumevanja, dobre volje, če bi znal kdo razložiti, zakaj pa on dobi takšno plačo." Drugačen pristop je v času svoje vlade ubral Marjan Šarec. Večino ministrov je pustil v najnižjem plačnem razredu, medtem ko je v najvišjega postavil zgolj finančnega ministra. Horvat ocenjuje, " da so plače funkcionarjev, ministrov konkretno, prenizke, in prav zaradi tega imamo negativno kadrovsko selekcijo."

Žan Mahnič je glede tega povedal: "Verjamem, da je marsikdo šel tudi v vlado zaradi tega, ker so mu rekli, da bodo plače ostale enake, kot jih je imela Janševa vlada." Plačilni razred ministrov določi predsednik vlade, razred državnih sekretarjev pa vlada, na predlog ministrstva za javno upravo.