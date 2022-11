Golobovi vladi rekordna podpora, za Pahorjem najbolj priljubljen Logar

Golobovo vlado podpira skoraj 60 odstotkov (59,2 odstotka) vprašanih, kar je največ od njenega oblikovanja. Nasprotuje ji slabih 30 odstotkov (29 odstotkov), ostali so neopredeljeni (11,8 odstotka).

Med strankami se vse več podpore kopiči pri največjih. Če bi bile volitve danes, bi Golobovo Gibanje Svoboda obkrožil vsak tretji anketiranec (33,6 odstotka), kar je rekord tudi za največjo vladno stranko. Druga je Janševa SDS, ki je prepričala vsakega petega volivca (20,1 odstotka). Socialni demokrati in krščanski demokrati beležijo vsak 6,5-odstotno podporo, Levica pa je prepričala dobre štiri odstotke vprašanih (4,2 odstotka).

Med neparlamentarnimi strankami pa le še politične drobtinice. Supervolilni tedni so še najbolj koristili SLS (2,6 odstotka), stranki Resnica (2,2 odstotka) in Slovenski nacionalni stranki (2,1 odstotka). In še neopredeljeni; vsak deseti vprašani (10,4 odstotka) ne ve, katero stranko bi obkrožil. Skoraj vsak dvajseti (4,7 odstotka) ne bi izbral nobene od obstoječih političnih opcij. Ostali niso želeli odgovoriti (en odstotek).

Na lestvici najbolj priljubljenih politikov se je na drugo mesto povzpel Anže Logar

Najvišjo povprečno oceno je prejel odhajajoči predsednik republike Borut Pahor. Anže Logar se je po končani predsedniški tekmi prebil na drugo mesto. Tretji je predsednik vlade Robert Golob.