Golobovim varnostnikom dnevnice, varnostnikom Pirc Musarjeve pa ne

Notranjega in obrambnega ministra, zunanjo ministrico ter predsednico države in državnega zbora ves čas spremljajo varnostniki Centra za varovanje in zaščito.

"Opravljajo delo 24 ur na dan, sedem dni v tednu," razlaga Adil Huselja, predsednik Sindikata policistov Slovenije.

Kar torej pomeni, da jih ne varujejo le na delovnem mestu, denimo na ministrstvu, pač pa gredo z njimi - glede na obveznosti - tudi drugod po Sloveniji. In jih nenazadnje varujejo tudi izven delovnega časa funkcionarjev, ko je minister ali predsednica denimo doma. V tem primeru so lahko varnostniki na lokacijo blizu njihovega doma napoteni za več dni, denimo čez vikend. Zato so v takšnih primerih varnostniki dobivali dnevnice oziroma povračilo stroškov za tri obroke dnevno. Vse do lanskega oktobra, ko so vodilni na Policiji sporočili, da "se z današnjim dnem 23.10.2023 ne odpirajo Nalogi za službeno potovanje po RS (dnevnice). Že odprti nalogi od današnjega dne naprej se prekličejo".

S sklicevanjem na sodbo Vrhovnega sodišča, da je službena pot le tista pot, ki ne predstavlja rednega dela na sedežu delodajalca oziroma v kraju, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Varnostniki, zaposleni na Centru za varovanje in zaščito, imajo v pogodbi kot kraj izvajanja nalog namreč navedeno celotno Republiko Slovenijo. Kar pomeni, da do dnevnic na tem območju niso upravičeni. Namesto 25 evrov dnevnice so tako upravičeni zgolj do - v primerjavi z dnevnico - nižjega nadomestila za malico.

Toda Huselja pravi: "Ni zagotovljene prehrane. Kar pomeni, da se morajo hraniti v lokalih, restavracijah." To pa je, glede na cene v gostinskih obratih, že z dnevnico težko, samo z nadomestilom za malico pa nevzdržno. "Potem so prepuščeni sami sebi. Ali si morajo kuhati, kar je praviloma onemogočeno. Namesto, da bi se služba posvetila in zagotovila, da opravlja svoje delo, se mora varnostnik ukvarjati sam s sabo."

A ne čisto vsi - medtem ko varnostniki zaposleni na CVZ, ki varujejo ministre oziroma predsednico, letos niso dobili izplačane niti ene dnevnice, so varnostniki, ki jih je - spomnimo, izbral premier Golob in jih na predlog Miloša Miloviča iz CVZ premestil na Generalni sekretariat vlade - letos dobili izplačanih že dobrih 18.000 evrov dnevnic.

"Se absolutno ne strinjam in menim, da bi bilo potrebno zagotoviti to tudi uslužbencem CVZ, torej policistom varnostnikom, ki varujejo ostale varovane osebe. Kajti delo je popolnoma enako," je jasen Huselja.

A z - na papirju - eno pomembno razliko. Varnostniki predsednika vlade so namreč ob premestitvi sklenili nove pogodbe, v katerih pa območje izvajanja nalog zanje ni več Republika Slovenija, pač pa Gregorčičeva ulica 20 oziroma poslopje Generalnega sekretariata vlade. Kar pomeni, da dnevnico lahko dobijo za vsako pot izven Ljubljane.

So tu neka dvojna merila?

"Absolutno, ne bom rekel, da je to narobe, vendar če je tako narejeno za njih, potem bi bilo to potrebno urediti tudi za uslužbence Policije," še pravi Huselja.

Kabinet predsednika vlade medtem odgovarja, da izplačevanja dnevnic ne komentirajo, saj da je to v pristojnosti Generalnega sekretariata vlade. Sindikat pa poziva, da se dodatki uredijo sistemsko in predvsem pravično.

V oddajo 24UR ZVEČER so povabili notranjega ministra Boštjana Poklukarja, da bi povedal, ali bo ukrepal zaradi neenake obravnave varnostnikov, a jih je preusmerili na generalnega direktorja policije Senada Jusiča, ki pa ni imel časa.

Kako pa situacijo komentira strokovnjak za policijska pooblastila z mariborske fakultete za varnostne vede Miroslav Žaberl?

Ocenjuje, da takšna nesistemska ureditev ni pravična, še posebej za uslužbence, ki opravljajo enaka dela kot premeščeni sodelavci.

Kdo pa bi moral ukrepati? "Dnevnice bi morali izplačati vsem ali nikomur. Gre pa praksa višjega delovnega in vrhovnega sodišča v smeri, da če je delodajalec napotil uslužbenca izven kraja zaposlitve, kjer se delo opravlja več kot šest ur in delodajalec ni uredil prehrane, se izplača dnevnica."

In kako gleda na odgovor predsednika vlade na vprašanje o očitkih, da gre za dvojna merila? Odgovoril je, da tega ne komentira, ker je to v pristojnosti generalnega sekretariata vlade. Se premier lahko izvleče z odgovorom, da se to njega ne tiče? "Malce neposrečen odgovor, kajti tudi generalni sekretariat sodi pod vlado, ki jo vodi premier."