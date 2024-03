Golobovo ožjo ekipo sodelavcev zapušča še en obraz

Golob in Boštjančič se redno udeležujeta srečanj makroekonomskega strateškega sveta. "V bistvu se strinjata z večino povedanega, potem pa prihaja do odločitev vlade, ki so v nasprotju s tistim, kar smo tam ugotovili ali glede česa smo se že uskladili," razlaga Matej Lahovnik, ki je prav tako član strateškega sveta.

"Seveda pa jo bomo zelo pogrešali, kajti v svojem delu je dejansko zelo skrbela za to, da so bila mnenja ustrezno povzeta, da smo po drugi strani imeli odprt dialog s predsednikom vlade in ministrom za finance," komentira član sveta Bojan Ivanc .

Odsvetovali so denimo, da bi se socialni transferji v celoti usklajevali z inflacijo. "Potem pa smo videli, da se je zgodil v državnem zboru kozmični dež in so poslanci koalicije glasovali povsem drugače. Lahko rečem samo to, da se ta kozmični dež v Sloveniji v zadnjem obdobju zelo pogosto dogaja," pravi Lahovnik.

Kot meni, bi morala vlada prioritetno reševati zdravstvo, občutek pa ima, da se na silo, predvsem pa prepozno, loteva davčne reforme. Zato je vabilo na strateški svet za davke ministra za finance zavrnil. Ivanc ga je sprejel. Oba pa ostajata aktivna pri predsedniku vlade.

"Pričakujem, da bo premier čimprej imenoval novega predsednika, da lahko nekako nadaljujemo, kajti jemljem vseeno ta strateški svet kot nek posvetovalni forum, kjer je vseeno prisluhnil našemu mnenju," pove Ivanc.

Za mnenja članov strateških svetov – za prehrano, zdravstvo in makroekonomska vprašanja – je sicer Golob doslej porabil dobrih 63 tisočakov. Z njegovega kabineta so sporočili, da je Maja Bednaš funkcijo prevzela začasno in da bodo zamenjavo sporočili kmalu. Šefinji Umarja se sicer junija izteče petletni mandat, odločitve o ponovni kandidaturi pa uradno še ni sprejela.