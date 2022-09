Golobovo posvetilo kraljici Elizabeti II.: Njenemu veličanstvu z vsem srcem

Premier Robert Golob je v žalno knjigo, odprto v spomin na britansko kraljico Elizabeto II., zapisal: "Njenemu veličanstvu z vsem srcem. Spoštovanje."

Kraljičina predanost služenju skupnosti se je odrazila v izjemnem vladanju in prispevala k njeni dediščini kot eni največjih sodobnih političnih osebnosti, so pri tem sporočili iz premierjevega kabineta. Kot voditeljica države je dosledno krepila čut za skupnost, človečnost in sočutje. Bila je velika prijateljica Slovenije in bo vedno ostala globoko v naših srcih, so zapisali v premierjevem kabinetu.