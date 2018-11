Golota v savnah

Kopalke ne sodijo v savno in pika, zatrjujejo obiskovalci. Argumenti so različni – od higiene, vonja, do vročih značk na kopalkah. Ponekod v tujini vas odpeljejo, če pridete v savno goli. Raziskovali smo slovensko kulturo savnanja, higienske, oblačilne, spolne navade v savnah, zdravilnost pregrevanja ... Ugotavljali, kakšno je potenje s pomočjo Gospodarjev vetra, ob zvokih gonga mojstra z Mavricija, v planšarski koči, pa tudi zakaj se v savnah mažejo s čokolado.