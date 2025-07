Golota: za nekatere tabu, za druge način življenja

V dve aktivni slovenski naturistični društvi je včlanjenih približno 500 ljudi, a če štejemo tudi tiste, ki se za nudizem odločajo le občasno, se po nekaterih ocenah število privržencev v Sloveniji povzpne celo do 50.000.

Naturisti se sicer še vedno soočajo s številnimi tabuji. Opažajo, da pri mnogih socialna golota vzbuja nelagodje. Po njihovem mnenju pogosto zato, ker nimajo pravega stika s svojim telesom in lastno goloto.

"Opažamo na splošno, da je to še vedno povezovanje golote zgolj s prostori, kjer se tuširaš, se pravi s kopalnico in spalnico. In žal tudi s spolnostjo, se pravi s seksom, kar pa mi nismo. Mi smo samo ljudje, ki smo radi v svojem naravnem stanju, se pravi v goloti," pravi Penkova.

Naturisti si v Sloveniji želijo več prostorov, kjer bi lahko svobodno uživali v goloti. Uradnih in neuradnih kotičkov je le nekaj, med njimi pa izstopa kamp Smlednik ob reki Savi – prvi uradni nudistični kamp v Sloveniji, ki je danes deloma tekstilni. Priljubljen je predvsem med tujci, a tudi vse več domačinov se odloča za golo sprostitev, čeprav pogosto z nekaj več zadržanosti.

"Še vedno so bolj svobodni tujci, moram reči, da smo še dokaj zaprti v tej smeri. Ni se to še toliko razvilo kot na primer na Nizozemskem, tam so skoraj že vsi kampi naturistični in je to že stalna praksa. Pri nas pa se počasi, počasi odpira, ampak je napredek," pojasni Petra Bertoncelj, vodja recepcije v kampu Smlednik.

Zaradi slabe infrastrukture številni slovenski naturisti še vedno raje odhajajo v sosednje države, predvsem na Hrvaško. Tam se nahaja tudi znameniti kamp Koversada, prvo in največje naturistično letovišče v Evropi, ki pa je od letošnje sezone nudistom namenjeno le še na tretjini nekdanjega območja.

Naturisti so radi goli. Ne le na plažah, temveč tudi doma in pri vsakdanjih opravilih, kot je na primer okopavanje vrtnin. Da so tudi zelo družabni, dokazujejo z organizacijo lastne različice Iger brez meja, ki so letos že tretjič potekale v kampu Ada Bojana v Črni gori. Udeležila se jih je tudi naša sogovornica.

"To pomeni, da v športnih aktivnostih ni dovoljeno biti oblečen. Bile so hecne igre, z vodo, s prenašanjem nečesa sem in tja. Sodelovalo je staro, mlado, od skoraj dojenčkov do starih dedkov. In lepo smo se imeli, bilo nas je 60 iz 12 različnih dežel," pravi Penkova.

Brez pretirane tekmovalnosti, brez zadrege – le ljudje, ki si zaupajo in vedo, da je prava svoboda takrat, ko si dovoliš biti točno to, kar si. In če vas pot kdaj zanese na FKK plažo, morda ne bo treba sleči vsega, dovolj je, da slečete predsodke.