Golubović: Ministrstva našla za 100 milijonov evrov rezerv

Vlada danes obravnava predlog proračuna za prihodnje dve leti. Kot je povedal vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović, so ministrstva za leto 2020 našla za 100 milijonov evrov rezerv, kot jim je naložilo finančno ministrstvo. "Kje znotraj ministrstva so jih našla, pa je odvisno od njihovih prioritet," je dodal.

Golubović je po srečanju koalicije pred sejo vlade povedal še, da vlada danes obravnava tudi predlog zakona o izvrševanju proračuna, ki med drugim določa povprečnine in upokojenski dodatek.

Določene stvari s pristojnosti ministrstva za delo, družino in socialne zadeve bo sicer po njegovih besedah urejal poseben oziroma interventni zakon, ki pa naj bi ga vlada obravnavala prihodnji teden. "Predlog se bo še usklajeval znotraj koalicije, pričakujem, da bo prihodnji teden na vladi," je dejal in dodal, da bo regres za upokojence višji kot letos, kolikšen bo, je še stvar dogovora.

Predloga davčnega prestrukturiranja vlada danes po njegovih besedah še ne bo obravnavala. "Dogovor je bil, da gresta tako imenovani mini davčna in pokojninska reforma na vlado malce kasneje, gremo korak za korakom," je opisal.

Glede pogojevanja Levice, da se predlog zakona o prenosu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja k obveznemu pripravi do 25. septembra, je Golubović dejal, da "ga ne razume". Dogovor je, da bi bile spremembe uveljavljene s 1. januarjem 2021, zato ni potrebe za hitenje. "Finančna konstrukcija ni zaprta in ni usklajena. Za pol milijarde evrov je ne moremo zapreti v 20 dneh, kot je to pogojevala Levica. Dobro je, da iščemo vire, vzemimo si več časa, saj ga imamo," je povedal in dodal, da ga normativni del ne skrbi, skrbi pa ga model zagotavljanja sredstev.