Golubović: Sodelovanje z Levico je na slabi točki

"Delali bomo tako, kot smo delali zadnje pol leta. Pri določenih zakonih smo se poskušali uskladiti z vsemi, nekateri so nas podprli, nekateri ne," je spomnil Golubović. Manjšinska vlada po njegovih besedah pomeni veliko komuniciranja z vsemi, kar pa je dobro za državo in kakovost sprejetih aktov. Osebno tudi ne vidi potrebe po tem, da bi sporazum z Levico še podpisali za v prihodnje.

Po besedah vodje poslancev SD Matjaža Hana bodo odnos z Levico reševali tako, kot ga rešujejo celo leto. "Enkrat so z nami, enkrat proti nam, zadeve pa gredo brez težav naprej," je spomnil in dodal, da se podpisanega sporazuma tudi Levica ne drži.

Tudi prvak DeSUSKarl Erjavecocenjuje, da takšno sodelovanje z Levico, kot so si ga zamislili ob oblikovanju vlade, ne deluje, saj so ves čas napetosti in težave. Kot je dejal, je pričakoval, da bo sodelovanje dokaj naporno, a v takšnem načinu sodelovanja, ki kaže na izsiljevanje vlade skoraj pri vsakem vprašanju, tudi sam ne vidi smisla. Po Erjavčevih navedbah je v zadnjem času največji kritik vlade prav Levica, njene zahteve pa da so velikokrat nerealne.

"Očitno pa vlada lahko deluje tudi brez tega protokola o sodelovanju," je ugotavljal Erjavec in spomnil na proračun za prihodnji dve leti, ki se mu očitno obeta podpora. Da bodo prispevali svoje glasove, je namreč napovedal tudi prvak SNSZmago Jelinčič.