Golubovič: Vlada ima brezmejno, bizarno domišljijo; Kangler: Opoziciji teče voda v grlo

Ali bi napete politične razmere v državi lahko presekale predčasne volitve? Po mnenju vlade ne. Morebitno predčasno odločanje ljudstva bi lahko privedlo do vsesplošnih neredov in kolapsa javnega zdravstvenega sistema, ocenjuje Janševa vlada. Očitno ima oblast bizarno domišljijo, pa o kritični v opoziciji. Kaj pa parlamentarni jezički na tehtnici? V SNS in DeSUS, ki manjšinski vladi zagotavljata minimalno večino v državnem zboru, pravijo: volitev pred pomladjo ne bo.

"Vlada kaže, da ima brezmejno, bizarno domišljijo. Trdijo, da se bo v primeru predčasnih volitev epidemija razširila. Pozabijo pa povedati, da je Slovenija najslabša država glede na število okuženih," je kritičen Brane Golubovič iz vrst LMŠ. Vlada namreč na pozive k njenemu odstopu in po razpisu predčasnih volitev odgovarja, da bi "morebitne predčasne volitve lahko izkoristili organizatorji nasilnih protestov za dodatno poslabšanje (notranje) varnosti. Protesti bi lahko privedli do vsesplošnih neredov". Ter ob tem dodajajo še, da bi lahko morebiten odstop vlade znatno oslabil tudi možnosti države za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni, s tem pa da bi prišlo tudi do kolapsa sistema javnega zdravstva.

icon-expand Brane Golubović: Vlada kaže, da ima brezmejno, bizarno domišljijo. Trdijo, da se bo v primeru predčasnih volitev epidemija razširila. FOTO: Damjan Žibert

Da gre za posmeh in da odgovor vlade govori o tem, da jim ni mar za to, kar se dogaja v državi, pa pravi vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec. In da jim je mar le za to, da izpeljejo mandat, "kolikor ga je še ostalo", dodaja. Opozicija je po seriji padlih interpelacij tako zdaj poskušala še s pravno nezavezujočimi priporočili Janševi vladi naj predčasno odide. "Voda nekomu tako močno teče v grlo, da le nekaj mesecev pred rednimi volitvami v opoziciji zahtevate predčasne volitve. Kar je legitimno. Ne zavedate pa se pomembne politične odgovornosti v Sloveniji, da v tem danem trenutku predsedujemo EU," jim odgovarja državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler.