Google oglaševanje ponuja vrsto oblik oglaševanja, s katerimi se bo bodisi spletna stran, spletna trgovina ali katera druga spletna platforma v brskalniku Google pozicionirala na prva mesta, prikazovala potencialnim strankam ali se preprosto pojavila na socialnih omrežjih v času, ko boste to najmanj pričakovali.

V tokratnem članku bomo nekoliko več pozornosti namenili Google oglaševanju.

Kaj je Google oglaševanje?

Google oglaševanje omogoča, da se vaše podjetje, storitev ali produkt potencialni stranki prikaže v trenutku, ko bo ta iskala enako ali sorodno stvar , ki jo seveda poleg drugih, ponujate tudi vi. Google oglaševanje v tem primeru sproži, da se, kot eden izmed prvih zadetkov med oglasi, prikaže rešitev, ki jo ponujate. Google oglasi se namreč pozicionirajo na mesta pred visoko optimiziranimi organskimi zadetki. Gre za cenovno učinkovito obliko oglaševanja, saj se zaračuna le v primeru, ko uporabnik klikne na oglas. Oglasi se kreirajo znotraj kampanj v t.i. Google Ads Managerju. Prikazujejo se lahko v obliki zadetkov na brskalniku Google ali pa v obliki pasic oz. banerjev na različnih spletnih mestih.

Kako se lotimo Google oglaševanja?

Najprej pripravimo podrobno analizo ključnih besed in smiselno načrtujemo kampanje. Temu sledi priprava oglaševalskega besedila, grafične kreative, nastavitev ponudb za klike in oblikovanje oglasov. Pri tem ustrezno nastavimo še ciljno občinstvo, ki se mu bodo prikazovali oglasi in frekvenco prikazov. Poleg splošnih oglaševalskih kampanj svetujemo tudi vzpostavitev remarketing kampanje. Kampanje nato nenehno optimiziramo tako da spremljamo cene na klik, število konverzij in strošek na konverzije. Na podlagi rezultatov določimo negativne ključne besede in tako Googlu sporočimo, za katere ključne besede naj preneha s prikazovanjem oglasov.

Ali obstajajo kakšne omejitve?

Tako kot pri večini ostalih oglaševalskih platform obstajajo določene omejitve tudi pri Google oglaševanju. Pravilnik oglaševanja na Googlu loči 4 rubrike, in sicer prepovedano vsebino, prepovedana ravnanja, omejeno vsebino in uredniško ter tehnično ureditev. Kakršnokoli kršenje pravilnika lahko privede do neodobritve oglasov, blokade domene ali pa celo blokade računa. Med prepovedano vsebino za oglaševanje sodijo ponarejeni izdelki in izdelki oz. storitve, ki so nevarni ali pa lahko povzročijo škodo. Prav tako ni možno oglaševati izdelkov oz. storitev, ki omogočajo nepošteno vedenje, prevare ali vsebujejo žaljivo, neprimerno vsebino. Ker je algoritem za preverjanje ustreznosti oglasov avtomatiziran, lahko zvrne tudi oglase za izdelke oz. storitve, ki so sicer povsem varni in sprejemljivi, zato zavrnitev določenih oglasov oz. omejitve pri oglaševanju še ne pomenijo, da gre za prevaro oz. nepošteno prakso. Kot primer strani, ki so sicer povsem varne, vendar je zanje onemogočeno Google oglaševanje so Bah24 ali pa topstave.com . Gre za strani s področja stav (iger na srečo), za katere oglaševanje ni dovoljeno. Onemogočeno je tudi oglaševanje alkoholnih pijač, kot primer lahko navedemo strani rundasekunda.si ali pa evino.si.

Kako lahko sami vzpostavite Google oglaševanje

V kolikor želite sami vzpostaviti svoj prvi Googel oglas potrebujete Google račun. Svojo prvo kampanijo lahko ustvarite na Google Ads.