Google preizkuša umetno inteligenco za pisanje novinarskih člankov

Google svoje orodje Genesis medijskim podjetjem prodaja kot neke vrste osebnega pomočnika novinarjem, da jim olajša in skrajša delo. "V sodelovanju z mediji, predvsem manjšimi, smo v zgodnjih fazah raziskovanja ideje za morebitno zagotavljanje orodij, ki so podprta z umetno inteligenco, za pomoč novinarjem pri njihovem delu. Orodja, podprta z umetno inteligenco, bi lahko na primer novinarjem pomagala pri predlaganju naslovov ali različnih slogov pisanja. Naš cilj je dati novinarjem možnost izbire uporabe teh novih tehnologij tako, da bi izboljšale njihovo delo in produktivnost, podobno kot so uporabnikom na voljo pomožna orodja v Gmailu in Google Dokumentih. Enostavno povedano, s temi orodji ne mislimo in ne moremo nadomestiti ključne vloge novinarjev pri poročanju in ustvarjanju člankov ter preverjanju informacij," je za The Verge pojasnila Jenn Crider, predstavnica Googla.

Profesor novinarstva pri City University New York Jeff Jarvis pravi, da ima ta tehnologija svoje dobre in slabe strani."Če lahko tehnologija oblikuje zanesljive informacije na podlagi dejstev, jo novinarji lahko uporabljajo. Če se lahko informacije na ta način zlorablja, bo škodila verodostojnosti novinarjev in medijev," je dejal za New York Times.

Problem za novinarje pa je seveda drugje. Lastniki podjetij se bodo ob izbiri med tehnologijo in osebami ter s tem povezanimi stroški dela zelo verjetno brez veliko pomisleka, vsaj pri določenih novinarskih in uredniških opravilih, odločili za prvo opcijo.