Googlovi avtomobili spet na slovenskih cestah

Na slovenskih cestah in ulicah boste v naslednjih mesecih lahko spet opazili googlove avtomobile, ki bodo nadaljevali z zajemom slik za osvežitev storitve "street view". Aplikacija uporabnikom omogoča raziskovanje mest in številnih znamenitosti po vsem svetu. Avtomobili bodo brez prej določenega načrta obiskali 38 slovenskih mest in krajev.

Od leta 2013 lahko tudi Slovenijo raziskujemo prek googlovih uličnih pogledov oziroma aplikacije streetview. Toda, ker se krajina s pozidavami nenehno spreminja, zadnje fotografiranje Ljubljane denimo pa so izvedli pred 8 leti, je čas, da Slovenijo spet osvežijo. "Prihajamo v mesta, kot so Ljubljana, Maribor in Kranj, pa tudi v manjša mesta, kot so na primer Grosuplje, Idrija, Trebnje. Želimo čim bolj posodobiti vsebino, da bo čim bolj realna,"je dejala Metka Svetlin iz Google Adriatics. Google sicer poskrbi za zasebnost tako, da zamegli obraze in registrske tablice, lahko pa boste zahtevali, da zameglijo tudi vašo nepremičnino. "V desnem spodnjem kotu lahko kliknete na povezavo 'prijavi težavo',"je dodala Svetlinova in razložila, da se tam nahaja obrazec za prijavo neprimernega pogleda streetview. icon-expand Na uličnih pogledih že lep čas lahko obiščemo nekatere muzeje, predsedniško palačo, tudi smučišča, a veliko zabave nudijo tudi naključni prizori, ki jih ob cestah ujamejo kamere. Če se boste znašli v takšnem položaju, imate zmeraj možnost fotografijo umakniti. Kot je pojasnil Andrej Tomšič z Urada informacijske pooblaščenke, lahko torej prijavimo, da smo bili pomotoma zajeti. Razložil je še, da to vključuje naš obraz, telo ali pa hišo in avtomobil. Fotografiranje Slovenije od blizu bo predvidoma trajalo nekaj mesecev. icon-expand