Google se vrača na slovenske ulice. Fotografiral bo v 37 krajih

Tokrat se bodo osredotočali na pločnike in ulice v 37 slovenskih krajih: Škofja Loka, Murska Sobota, Sežana, Krško, Mozirje, Radlje ob Dravi, Črnomelj, Cerknica, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Ilirska Bistrica, Postojna, Sevnica , Kočevje, Ptuj, Maribor, Kranj, Novo mesto, Litija, Celje, Koper, Radovljica, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Žalec, Nova Gorica, Ajdovščina, Brežice, Idrija, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Trebnje, Lendava, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Grosuplje in Ormož.

Tako bodo na njihovih posnetkih za vedno zabeleženi trenutki, ki jih bodo zajeli med vožnjo po Sloveniji. Na nekaterih lokacijah, kjer so posnetke zbirali več let, si že lahko ogledate tudi, kako so se kraji skozi leta spreminjali. To namreč omogoča njihova storitev Časovni stroj.

Google bo sicer pred objavo posnetkov v svojih Zemljevidih izvedel številne ukrepe, da bi zaščitil zasebnost posameznikov. Tako bo med drugim zameglil obraze mimoidočih in registrske tablice vozil. Posamezniki pa bodo lahko dodatne težave tudi prijavili podjetju.