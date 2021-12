Google za digitalno preobrazbo Slovenije prispeval 2,5 milijona evrov

Janez Cigler Kralj , minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je pojasnil, da bodo na tak način do brezplačnih delavnic, orodij, programov in namenskih svetovanj prišli vsi sedanji in prihodnji podjetniki, zaposleni in iskalci zaposlitve.

Google.org in Google University Relations bosta milijon evrov nepovratnih sredstev namenila za nadaljnje raziskave in izobraževanje na področju umetne inteligence v Sloveniji, vključno s financiranjem projektov za približevanjem umetne inteligence učiteljem, študentom ter podjetjem in podporo raziskovalnemu ekosistemu umetne inteligence.

"Tehnologija, kot je umetna inteligenca, se lahko ob odgovorni uporabi uporablja kot močno orodje za reševanje različnih družbenih vprašanj in ima ključno vlogo pri oblikovanju vključujoče, trajnostne in zelene obnove. Veseli nas, da lahko podpremo ekosistem umetne inteligence v Sloveniji in tako še pospešimo digitalno preobrazbo Slovenije ter regije," je dejala Annette Kroeber-Riel, podpredsednica za vladne zadeve in javno politiko pri družbi Google za območje Evrope.

Google bo zagotovil še sredstva za Laboratorij za bioinformatiko Univerze v Ljubljani, ki razvija pobude na področju umetne inteligence za šole. S tem programom se bo izobrazilo več kot 200 učiteljev in 1000 študentov. Nepovratna sredstva bo prejel tudi Institut Jožef Stefan za razvoj raziskav ekosistema umetne inteligence v Sloveniji.

Google.org bo namenil dodatnih milijon evrov za krepitev slovenskega ekosistema socialnega podjetništva ter dodatnih 500.000 evrov nepovratnih sredstev, ki zagotavljajo dostop do kapitala in podporo podjetnikom z omejenimi možnostmi.

"Socialna podjetja so ključnega pomena za sedanje evropsko gospodarstvo in njegovo prihodnost," je dodal Rowan Barnett, vodja Google.org za območje EMEA.