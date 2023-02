Googlove kamere bodo kmalu spet na naših ulicah

Na posnetkih storitve Ulični pogled je vidno samo tisto, kar so njihove kamere zabeležile takrat, ko so šle mimo določene lokacije. Po snemanju sicer traja še nekaj mesecev, da posnetke obdelajo in posodobijo. Med drugim denimo zameglijo obraze in registrske tablice, s čimer zaščitijo zasebnost posameznikov.

Pri osveževanju uličnega pogleda se bodo tokrat osredotočili na pločnike in ulice v Ajdovščini, Celju, Črnomlju, Ilirski Bistrici, Jesenicah, Kočevju, Kopru, Kranjski Gori, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Mislinji, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Podgorju, Postojni, Ptuju, Slovenski Bistrici, Stari Fužini, Velenju, Vrhniki in Žireh.

To pomeni, da je vsebina, ki jo lahko vidite, trenutno lahko stara od nekaj mesecev do nekaj let. Na nekaterih lokacijah, kjer so posnetke zbirali več let, si lahko prek funkcije Časovni stroj ogledate tudi, kako se posnetki spreminjajo skozi leta.

Prve fotografije v okviru storitve Street View je Google objavil leta 2007, posneli pa so jih na ulicah San Francisca, New Yorka, Las Vegasa, Miamija in Denverja. Ob lanski 15. obletnici so iz Googla sporočili, da so njihovi s kamerami opremljeni avtomobili do takrat posneli več kot 220 milijard fotografij in prevozili več kot 16 milijonov kilometrov, kar je enako, kot če bi več kot 400-krat obkrožili Zemljo.

Po zaslugi storitve Street View je mogoče obiskati številna mesta, kulturne znamenitosti in naravne lepote po svetu in doma. Poleg ulic si je mogoče ogledati tudi notranjost kulturnih znamenitosti, pogled iz vesolja in globino oceanov. Najbolj priljubljene znamenitosti po oceni uporabnikov so najvišja stavba na svetu, Burdž Kalifa, Eifflov stolp v Parizu in mavzolej Tadž Mahal v Indiji.