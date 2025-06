Googlovi zemljevidi, fotogenični bivak in reševanje v gorah

Začenja se glavna sezona obiskovanja gora, ki so že v zgodnjih pletnih dneh zelo obljudene. Lansko leto je prineslo pozitiven premik. Po več kot desetletju naraščanja rekordnega števila intervencij so gorski reševalci lani zabeležili manj posredovanj kot leto prej – skupno 633, kar je 54 manj kot v letu 2023.

"Tujci se pri načrtovanju poti pogosto zanašajo na Google Maps ali druge nespecializirane zemljevide, ki ne upoštevajo višinske razlike in tehnične zahtevnosti poti. Na videz kratke in lahke poti se tako izkažejo za zelo zahtevne. Vedno več tujih planincev prenočuje v bivakih, ki pa so bili prvotno namenjeni alpinistom ali zasilnemu zavetju – ne pa turističnim nočitvam," je opozoril Dolinar.

Gorski reševalci vse pogosteje pomagajo tujim obiskovalcem. V letu 2024 so v 44 odstotkih vseh reševanj posredovali pri nesrečah tujih državljanov – največkrat je šlo za turiste iz Nemčije, Češke, Nizozemske in Belgije. Tudi v začetku letošnje sezone, ko se glavni turistični val šele začenja, tujci ostajajo močno zastopani v statistiki intervencij.

Strokovnjaki poudarjajo pomen ustrezne priprave na obisk gora, informiranosti in spoštovanja vremenskih razmer ter danih pogojev. "V zadnjih letih vse pogosteje zaznavamo, da so pohodniki - planinci, dobro opremljeni, manjka pa jim znanja za uporabo te opreme, predvsem pa izkušenj za oceno situacije. Torej rek, da ni slabega vremena, samo slaba oprema, ne drži v celoti. Potrebne so izkušnje in še prej znanje," je dejal Matej Brajnik, vodja Gorske enote Policije.

Gorski reševalci pozivajo še, da se vsi, ki se odpravljajo v gore, ustrezno pripravijo, ocenijo svojo psihofizično pripravljenost in izkušnje ter na podlagi tega izberejo ustrezno turo.