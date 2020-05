GoOpti potnikom dolguje 650.000 evrov: 'Vračilo v denarju bi za nas pomenilo stečaj'

Koronakriza je na površje že naplavila svoje prve žrtve, stopnja brezposelnosti v Sloveniji iz meseca v mesec narašča, številna podjetja so na robu preživetja. Med njimi je, kot kaže, tudi znani ponudnik prevoznih storitev GoOpti, kjer so krizo še posebej globoko občutili, saj svoje dejavnosti, ko je turistična panoga sredi marca povsem obstala, niso mogli več izvajati. Posledice tega pa ne nosi le družba, temveč tudi njeni uporabniki.

Primer dobropisa, ki so ga skupaj z obvestilom o odpovedi potovanja poslali svojim strankam, ki pa so po zakonu upravičene do povračila v denarju

Kot pripoveduje ena od njihovih strank, ki je želela ostati anonimna, je 9. marca rezervirala in vnaprej plačala prevoz iz Ljubljane do letališča v Benetkah (za datum 12. 3.) in z letališča v Benetkah do Ljubljane (za datum 18. 3.): "Za obe smeri sem skupaj plačala 50 evrov." Ker se je naslednji dan, torej dva dni pred predvidenim odhodom, " situacija s koronavirusom zelo hitro poslabšala" in so letalske družbe že začele odpovedovati številne lete, se je sama obrnila na predstavnico podjetja GoOpti in jo vprašala, ali bodo prevoz izvedli in če ga ne bodo, kako je s povračilom denarja. Naslednji dan, 11. marca, so jo z GoOptija prek elektronske pošte obvestili, da so vsi prevozi odpovedani. Zraven so ji poslali še kodo za popust v višini vplačanega zneska. Odgovorila jim je, da se s tem ne strinja, saj zaradi negotove situacije ne ve, kdaj bo ta dobropis lahko koristila, če ga sploh bo. Na sporočilo ji niso odgovorili. "Nato sem jim pisala še dvakrat, a sem vedno ostala brez odgovora, tudi na telefon jih ni bilo več mogoče priklicati," še pove sogovornica, ki je želela ostati anonimna.

Še bolj razočarana je stranka Jana, ki se je s fantom 11. marca vračala s potovanja. Njun let so zaradi izrednih razmer preusmerili in sicer sta namesto v Benetkah pristala na Dunaju. Dan prej, torej 10. marca, sta se obrnila na GoOpti z vprašanjem, če bi bilo možno, da ju namesto v Benetke pridejo iskat na Dunaj. "Pri tem poudarjam, da prevoza nisva preklicala, naju je samo zanimalo, če je to možno. Nekaj ur kasneje so sami preklicali vse rezervirane prevoze. Torej tisti dan, ko sva midva potrebovala prevoz, tako ali tako niso več vozili." A podjetje je njun klic obravnavalo, češ da sta sama odpovedala prevoz, zato so jima obračunali odstopnino. "Tako sva na koncu dobila le dobropis v višini 10-odstotkov vplačanega zneska," je ogorčena Jana. Za plačan, a ne realiziran prevoz v višini 46 evrov, sta tako dobila dobropis zgolj v višini 4,6 evra.

Če potnik dobropisa noče sprejeti, ima pravico do povračila v denarju

Direktiva Evropske Unije o paketnih potovanjih je jasna: v primeru odpovedi potovanja zaradi"neizogibnih in izrednih okoliščin" imajo potniki pravico do celotnega povračila vseh plačil za turistični paket "brez nepotrebnega odlašanja, vsekakor pa v 14 dneh po odstopu od pogodbe". V zvezi s tem lahko organizator potovanja potniku sicer ponudi povračilo v obliki dobropisa. Toda zaradi te možnosti potniki ne izgubijo pravice do povračila v denarju.

Kot so zapisali na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), je državni zbor v okviru tako imenovanega mega protikoronskega zakona sprejel tudi določbe, s katerimi je "omejil pravico potrošnikov do vračila denarja v primeru odpovedi turističnega paketa". Po novi zakonski ureditvi mora namreč organizator potovanja potrošniku vrniti vsa plačila v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije, namesto v roku 14 dni, kot to določata zakon o varstvu potrošnikov oziroma evropska direktiva o paketnih potovanjih.

Potrošniki, ki zavrnejo sprejem dobropisa, morajo torej na vračilo vplačanega denarja počakati 12 mesecev od razglasitve konca epidemije, pojasnjujejo na ZPS in dodajajo: "Naše stališče je, da so sprejete zakonske določbe v nasprotju z veljavno evropsko direktivo." Na to so že opozorili pristojno ministrstvo.

Potnikom skupno dolgujejo okoli 650.000 evrov