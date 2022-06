Goran Dragić bo 30. junija proti Hrvaški odigral poslovilno tekmo

Goran Dragić je po premieri filma 2017 v Stožicah novinarjem sporočil, da so ga Luka Dončić, Rašo Nesterović in njegov brat Zoran dolgo časa prepričevali, da bi še zadnjič oblekel dres slovenske reprezentance in se tako pred domačimi gledalci poslovil od izbrane vrste, za katero je odigral 79 uradnih tekem - več od njega jih ima le Jaka Lakovič (86) - in dosegel 924 točk. Več jih je zbral zgolj Teoman Alibegović (990).