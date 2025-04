Goran Ivanišević: Kdor hoče biti športnik, naj bo pripravljen na padce, odrekanja in napake

Na vprašanje, zakaj prav Hajduk, je odgovoril, da je to v krvi vsakega, ki je rojen v Splitu. " Ne navijaš za Hajduk – Hajduk je ljubezen in življenje ," je dejal in razkril: " Na splošno pa obožujem nogomet. Morda imam celo raje nogometno žogo kot tenis. Nisem človek, ki bi gledal igrati samo reprezentanco – gledam vse, od prve do tretje lige, kjer koli igrajo naši. Enostavno obožujem nogomet. "

Goran ima rad vse športe, kratek čas je treniral tudi pri Hajduku, ko je bil trener Slaven: " Najboljši tedni so bili zame leta 1997 – malo me je bolela roka, bil je konec leta, Hajduk mi je dovolil trenirati z mladinci. Takrat so bili med njimi Plete, Deranja, Šera, Sablja, tistih nekaj tednov pa je šel z mano tudi Ivo. Trener je bil Zoran Vulić, nekajkrat je prišel tudi Ivić. Užival sem v tem, to so bili nepozabni trenutki mojega življenja ."

" Starš bi moral biti tisti, ki reče, dajmo se malo ustaviti in se umiriti, vsaj za dva meseca ... Spomnim se imena in priimka vsakega trenerja, ki me je treniral od mojega osmega leta, spomnim se tudi vsega kar so me naučili. Če zdaj vprašaš svojega otroka, verjetno nima pojma, kdo mu je trener, saj ve, da bo čez en mesec, ko jih bo ta trener "malo stisnil" sledila menjava trenerja, ker vsi odreagiramo podobno in ne dopustimo trenerjem, da tako ravnajo z našim otrokom. Menjavajo se kot po tekočem traku, " ugotavlja slavni tenisač.

V drugem delu pogovora sta se Bilić in Ivanišević dotaknila teme staršev in njihove vloge pri športnem razvoju otrok. Ivanišević opaža, da današnji otroci "skačejo" iz enega športa v drugega, starši pa jim sledijo, kar pogosto vodi v izgubo fokusa.

Bilić je izpostavil, da je njegova prva asociacija na tenis osamljenost, od samega začetka do let ko se je že izoblikoval. In nato še opustitev šolanja. Na vprašanje, ali je bilo to preveliko odrekanje, da bi nekaj dosegel, je Ivanišević odgovoril, da je, morda pa so bili časi takšni.

"Želim si, da bi imel 'online šolanje' že takrat, da bi imel prenosnik ... ker sem imel veliko prostega časa. Koga je zanimalo, če sem pri 15 ali 17 letih čutil pritisk? Nihče me ni vprašal, preprosto so rekli, pojdi in igraj. Zdaj se vsi sprašujejo, ali je to preveč za otroka, in vse se tehta. Zato so lestvice, zato so nekateri prvaki, drugi pa ne. Enostavno, vidiš, kdo zmore pritisk, kdo lahko 'prenese udarce'. Včasih so padci neizogibni; tisti, ki se bo dvignil bo dober."

A kot pravi, so danes drugačni časi: "Prvak je prvak. Prvak se rodi enkrat na sto tisoč let, taki, kot je Novak v tenisu, kot je Luka v nogometu ... nihče ga ni vprašal, ali mu je bilo težko. Seveda mu je bilo težko, saj je vsakemu kdaj težko ..." Verjame, da je šolsko življenje in športni uspeh mogoče uskladiti – do neke mere in odvisno od športa.