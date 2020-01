Malenič vrača udarec: razkriva sporna povabila k poslovnemu sodelovanju stanovanjskega sklada

''Vse skupaj je stopnjevanje pritiska, ki se vrši name od poletja,'' zdaj razlaga nekdanji direktor. Dogajale naj bi se tudi konkretne nečednosti, trdi. Med njimi naj bi bile tudi ponudbe skladu, da kupi slike brata Dragice Vrkič Kozlan, v prejšnjem mandatu občinske svetnice SMC, sedaj pa predsednice koprske LMŠ in članice odbora za finance Mestne občine Koper. To so ponudbe, ki jih je Malenič dobival neposredno od nje, tako trdi.

"Pošiljala mi je sporočila že od januarja, naj kupim eno sliko, dve sliki, tri slike njenega brata," opisuje. Razkrije pa tudi obširno korespondenco, ki nagovarjanja dokazuje:''Vsaj eno bi lahko kupil,'' začne Vrkič Kozlanova,''Boš vzel eno? Lahko najprej eno, potem naprej,'' nadaljuje. Zanimal jo je tudi pregled poslovanja stanovanjskega sklada, na koncu pa presodi, da po pregledu ovir za nakup ni.

Nakupa kasneje ni bilo. Vrkič Kozlanova pred našo kamero ni želela, je pa v sporočilu zapisala, da je ''v korespondenci, vezani na odkup, šlo izključno za to, da se izjasni, v nasprotnem primeru gredo slike v prodajo."

Malenič puščice usmerja tudi v nekdanjo prvo nadzornico stanovanjskega sklada Mojco Hilj Trivič, ki je od njegove razrešitve začasno prevzela krmilo zavoda: ''Takoj po nastopu funkcije je meni in vodji investicij poslala nekaj e-mailov, kjer nam ponuja nakup lučk in ostalih materialov, ki jih njeno podjetje prodaja,'' pove Malenič. Pošta je bila res poslana, a pomotoma, trdi Hilj Trivičeva: ''Ni šlo za nobeno ponudbo. Direktor se je res znašel na mailing listi mojega podjetja, preko katerega pošiljamo generirana sporočila."