Gore letos vzele že 17 življenj, v dveh tednih 70 reševalnih akcij

Kot so sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS), je bilo še posebej težko pretekli vikend, ko so v Severni Triglavski steni potekala kar tri reševanja, praktično ob istem času. V Tržaški smeri se je smrtno ponesrečil alpinist, ki je pri plezanju padel skoraj 80 metrov, drugi je ostal nepoškodovan. Na mestu nesreče se je ugotovilo, da zaradi zahtevnosti stene ni mogoče izvesti reševanja s helikopterjem, zato so reševalci na klasični način dvignili najprej soplezalca in ga pripravili za transport s helikopterjem, kasneje pa še preminulega, so opisali potek reševanja.

V času poteka reševalne akcije, ki je zaradi zahtevnosti zahtevala sodelovanje moštva treh društev GRS: Mojstrane, Rateč in Kranjske gore, se je v slovenski smeri poškodoval planinec, kateremu je padajoči kamen hudo poškodoval glavo in ramo. Dežurna ekipa za reševanje v gorah ga je s pomočjo vitle in trikotnega sedeža rešila in prepeljala v Mojstrane, kjer so ga predali reševalcem GRS Mojstrana.