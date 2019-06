Gorski reševalci: Gore niso modna pista

Kranjski policisti so na Facebooku objavili novico, da so reševalci naleteli na 12 'manekenov in manekenk', ki so se na zahteven teren odpravili v poletnih supergah in sandalih. Vse so takoj napotili nazaj v dolino. Gorski reševalci so letos posredovali že 235-krat, kar je bila še pred desetimi leti skoraj celoletna statistika. Če niste pripravljeni in opremljeni, ne hodite v gore, saj niso modna pista.

