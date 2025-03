Gore ruševin, derviš proti solzivcu, ugibanje o modri spirali in mokra Planica

Če smo se v začetku tedna ozirali v nebo zaradi nenavadne modre spirale, smo konec tedna brez besed ostali ob posnetkih iz Mjanmara in Tajske, ki ju je prizadel močan potres. Papež Frančišek je po več kot mesecu dni zapustil bolnišnico, v Vatikanu ga je pričakala množica. Nič kaj topel sprejem pa ni pričakal podpredsednika ZDA in njegove soproge na Grenlandiji, pravzaprav ju ni želel sprejeti nihče od domačinov. V Istanbulu so se nadaljevali protesti zaradi aretacije župana, med protestniki pa so kamere ujele tudi derviša in Pikačuja. Vrhunec tedna in sezone smučarskih skokov pa smo dočakali v Planici, kjer kljub dežju dobre volje in gledalcev ni manjkalo.

OGLAS

Na družbenih omrežjih še vedno poteka debata o nenavadni modri spirali, ki se je prikazala na ponedeljkovem nočnem nebu. Krogi spirale, ki se je zelo hitro pomikala po nebu, so postajali vse večji, nato pa so izginili. Pojav, ki je bil viden v številnih državah, je močno vzbudil domišljijo ljudi, ki so ugibali, ali gre za NLP, vesoljski portal ali morda kaj bolj zloveščega. In teorij ne zmanjka, čeprav smo zelo kmalu dobili znanstveno razlago, da gre za izpuste goriva rakete Falcon 9 ameriškega podjetja SpaceX, za katerim stoji Elon Musk.

Modra spirala na nebu FOTO: Bralka Petra icon-expand

Dan pred tem je šibki in slabotni papež Frančišek po pettedenskem zdravljenju zaradi nevarne pljučnice zapustil bolnišnico v Rimu. Vrnil se je v rezidenco v Vatikanu in se z invalidskega vozička na balkonu zahvalil zbrani množici za podporo.

Papež Frančišek zapustil bolnišnico FOTO: AP icon-expand

Dobesedno hladen sprejem pa je doživel ameriški podpredsednik J. D. Vance s svojo soprogo Usho Vance, ko sta brez povabila obiskala Grenlandijo, ki jo želi predsednik Donald Trump priključiti ZDA. Po poročanju medijev ameriški konzulat na Grenlandiji ni uspel najti niti ene družine, ki bi bila pripravljena sprejeti podpredsednika in drugo damo ZDA, srečanje so odpovedala tudi podjetja. Vance je tako skupaj s soprogo Usho obiskal le ameriško vojaško oporišče Pituffik, kjer je vojake pozdravil z besedami, da mu ni nihče povedal, kako hudičevo mrzlo je.

JD Vance s soprogo na Grenlandiji FOTO: AP icon-expand

Vse bolj hladne za vse vrste migrantov, tudi takšne, ki imajo urejene dokumente in dovoljenje za bivanje, pa postajajo prav ZDA. Da lahko kogarkoli ustavijo, aretirajo in odpeljejo neznano kam, kaže aretacija turške doktorske študentke blizu Bostona. Skupina zamaskiranih agentov ameriškega ministrstva za domovinsko varnost je namreč obkolila 30-letno doktorsko študentko iz Turčije Rumeyso Ozturk, jo vklenila in odpeljala na neznano lokacijo. Dogodek so posnele varnostne kamere. Aretirali naj bi jo zaradi članka, v katerem je kritizirala odziv vodstva univerze na študentske zahteve, naj priznajo genocid nad Palestinci in razkrijejo povezave z Izraelom.

Pridržanje turške študentke FOTO: AP icon-expand

Vsem nezakonitim priseljencem v ZDA pa je na zelo bizaren način zagrozila Trumpova ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem: s popolno frizuro, make-upom in drago uro na zapestju se je postavila pred na pol slečene in tetovirane zapornike v zaporu CECOT v El Salvadorju in poudarila, da jih čaka enaka usoda.

Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je obiskala zapor v El Salvadorju FOTO: AP icon-expand

V Turčiji pa so se kljub prepovedi zborovanj nadaljevali protivladni protesti, ki so izbruhnili po aretaciji istanbulskega župana Ekrema Imamogluja. Policija je zoper protestnike večkrat uporabila solzivec. Tako je nastala tudi spodnja ikonična fotografija protestnika, oblečenega v sufijskega derviša s plinsko masko na obrazu, ki kljubuje solzivcu. Med protestniki pa se je pojavil tudi Pokemon Pikaču, priljubljeni japonski lik iz videoigre.

Protesti v podporo Imamogluju v Istanbulu FOTO: AP icon-expand

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Medtem je Evropska komisija državljanom EU priporočila, da si naredijo za vsaj 72 ur zalog v primeru vojn, velikih naravnih nesreč in epidemij. Naša ekipa pa se je odpravila v Kranj, kjer med bloki, sredi igrišča, stoji vhod v zaklonišče. Zunanje stene so porisane z grafiti in pričajo o tem, da zaklonišče že več desetletij ni bilo v uporabi. Za modrimi vrati, ki so vedno zaklenjena, stopnišče vodi v podzemne prostore, ki so bili med vojno leta 1991 namenjeni zaklanjanju. Pogled na železne postelje, prazne cisterne za vodo in hišni red na stenah daje občutek tesnobe in vzbuja enako željo pri vseh: da vrat v takšen namen ne bo treba nikoli več odpreti.

Zaklonišče na Planini v Kranju FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Za mir in proti vojni pa so vzklikali tudi protestniki v Ljubljani. Poudarili so, da načrti za oboroževanje Evrope potekajo brez sleherne javne razprave in brez demokratičnih procesov. "Absolutno zavračamo retoriko, da je edina pot do miru pripravljanje na vojno," so poudarili udeleženci shoda za mir in proti oboroževanju. Poudarili so, da je shod šele prvi korak pri oblikovanju širokega in trajnega civilnega zavezništva, ki bo z različnimi akcijami in vsemi razpoložljivimi sredstvi dosledno nasprotoval "prevladi militarističnega enoumja in vojnega hujskaštva".

Shod za mir v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Tudi brez vojn je namreč na svetu še preveč gorja in tragedij. Ena takšnih se pravkar odvija v Mjanmaru, ki ga je v petek prizadel močan potres z magnitudo 7,7. V potresu je umrlo več kot 1600 ljudi, še več tisoč je ranjenih. V mestu Taungoo se je zrušil tudi znameniti samostan.

Mjanmar prizadel močan potres FOTO: AP icon-expand

Potres so čutili tudi na Kitajskem in Tajskem. V Bangkoku se je v le nekaj sekundah zrušila 30-nadstropna stolpnica, ki je bila še v gradnji. Pri tem je umrlo najmanj šest delavcev, pogrešajo pa še okoli 100 delavcev, ki so najverjetneje prav tako pokopani pod ruševinami.

Zrušena stolpnica v Bangkoku FOTO: AP icon-expand

Slovenijo pa že vrsto let pesti stanovanjska kriza, predvsem zaradi premajhne ponudbe in previsokih cen. V Ljubljani je sicer trenutno aktivnih več gradbišč. Po besedah župana Zorana Jankovića bo v prestolnici kmalu na voljo okoli 2000 novih tržnih stanovanj, kar naj bi po njegovi oceni povzročilo padec cen. A realnost trenutno kaže drugače. Večina novogradenj je že prodanih ali pa so cene povsem nedostopne za Ljubljančane s povprečnimi prihodki.

Palo Alto FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V 186 javnih stanovanj v novomeškem naselju Podbreznik pa se bodo kmalu vselili najemniki. Na slovesnem odprtju nove soseske je trak skupaj z drugimi akterji prerezal premier Robert Golob. Ob tej priložnosti je napovedal "največji investicijski val v stanovanjsko gradnjo v zgodovini Slovenije".

Odprtje neprofitnih stanovanj v Podbrezniku FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Val navdušenja pa je požela 40-letna smučarka Lindsey Vonn, ki je dokazala, da se še vedno uvršča med najboljše na svetu. Američanka je manj kot leto dni po operaciji kolena na superveleslalomu v ameriškem Sun Valleyju zasedla drugo mesto, se po 2565 dneh znova zavihtela na zmagovalni oder in postala najstarejša dobitnica medalje na svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Na podelitvi medalje svojih čustev ni mogla skriti, saj so ji po licih tekle solze sreče.

Lindsey Vonn FOTO: AP icon-expand

Debele kaplje pa so tekle po dežnikih, pod katerimi so se stiskali navijači v Planici. Čeprav so bili obiskovalci prešerne volje, pa je dež vendarle nekoliko vplival na vzdušje, predvsem po tekmah. Kljub temu, da je planiški semafor kazal dvojno slovensko zmago, petkovo slavje po posamični tekmi namreč ni trajalo tako dolgo, kot bi sicer. Nič bolj suha ni bila niti sobota, z ekipno tekmo tradicionalno najljubši dan gasilskih društev in organiziranih navijačev z vseh koncev Slovenije.

Petkovo slabo vreme v Planici FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Slovenski skakalci so ekipno preizkušnjo pred skoraj 20 tisoč navijači v Planici sklenili na tretjem mestu. Obeti po sijajni poskusni seriji so bili visoki, a je bilo nato enostavno preveč napak. Kljub temu je tretje mesto za Avstrijci in Nemci lep uspeh, so prepričani v slovenskem taboru.