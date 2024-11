Gore so terjale že 19. žrtev letos

Ne le v eksotičnih krajih, sončno in prijetno toplo bo tudi doma, napovedujejo vremenoslovci. Če so krompirjeve počitnice družine nekoč izkoristile za pobiranje krompirja, od tod tudi ime, se danes sprašujejo, kam na izlet? Ob morje, ki še vedno dosega temperature do 20 stopinj Celzija? Ali morda v gore, kjer je prvi sneg že skopnel? To pa nikakor ne pomeni, da bodo za obisk gora ta teden zadostovali jopica in športni copati, opozarjajo gorski reševalci. Na pohodnike v gorah kljub ugodnemu vremenu še vedno prežijo pasti. Slovenske gore so namreč terjale še eno življenje.