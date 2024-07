Goreč tovornjak pred Naklim, avtocesta je zaprta

Konec tedna smo spremljali, kako se je reka pločevine vila proti morju, "miru" na cesti pa ni prinesel niti ponedeljek. Med popoldansko prometno konico je znova obstala ljubljanska obvoznica, največ gneče je bilo na južni in zahodni, v obeh primerih v smeri proti Brezovici, a so se razmere že umirile.

Kot poroča STA, so gasilci ogenj pogasili in zavarovali kraj dogodka. Vzrok požara še ni znan. Policisti zbirajo obvestila in bodo opravili ogled kraja