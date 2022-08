Predor Karavanke ponovno odprt, ostaja večkilometrski zastoj

Zaradi popravila poškodovane infrastrukture je na gorenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani. Dela na cesti potekajo tudi na ljubljanski severni obvoznici med Zadobrovo in Tomačevim. Cesta Hrib - Trava - Podplanina bo zaprta pri Travniku predvidoma do 28. marca 2023, obvoz je urejen.

Stanje na mejnih prehodih

Čakalne dobe so na prehodih Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje. Na prehodu Gruškovje vozniki za vstop čakajo 30 minut, vozniki tovornih vozil pa 60 minut. Na Starodu je čakalna doba za vstop več kot dve uri, na Metliki za vstop približno 30 minut, na Jelšanah za vstop in izstop do 60 minut. Na prehodu Obrežje bodo za vstop približno 60 minut čakali vozniki tovornih vozil.

Vozniki naj bodo strpni in naj potujejo po manj obremenjenih poteh

Vse do konec tedna pričakujemo upočasnjen promet proti mestnim središčem, zastoje pred mejnima prehodoma Karavanke in Šentilj proti Avstriji. V kolikor bodo daljši zastoji je možnost tudi zapiranja predora Šentvid in Karavanke. Bolj obremenjene bodo ceste v okoliški krajih omenjenih odsekov. Verjetno bodo bolj polna počivališča ter čakalne dobe na bencinskih servisih in mejnih prehodih, opozarjajo na Prometno informacijskem centru.