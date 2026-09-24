Prometno-informacijski center voznikom svetuje, da se preusmerijo iz smeri Štajerske proti Primorski po vzhodni in južni ljubljanski obvoznici.
Slovenija
Goreče vozilo zaprlo ljubljansko obvoznico, nastaja zastoj
Na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Brdom proti Kozarjam je bil zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprt vozni pas, promet pa je potekal po prehitevalnem pasu. Zdaj je obvoznica znova odprta, zastoj pa ostaja.
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