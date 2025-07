Gorelo na odlagališču odpadkov, požar v Stari Gori uspešno omejili

V Stari Gori pri Novi Gorici je danes popoldne zagorelo na odlagališču odpadkov.

Na terenu so bili gasilci več gasilskih društev. Kot je za Radio Robin povedal poveljnik Gasilske enote Nova Gorica Simon Vendramin, je požar sedaj že pod nadzorom. "In zdaj se izvaja še čiščenje oziroma pregled samega kosovnega materiala, da se zalije vsa ta žarišča, ki so, da ne bi prišlo do ponovnega izbruha in ponovnega požara."