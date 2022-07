Na Trstelju eksplozije zaradi požara

Požar se je razplamtel na težkem in nevarnem terenu v bližini vasi Temnica, gašenje je bilo nevarno tudi zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev na tem območju, ki izvirajo še iz časa prve svetovne vojne. Zgodile so se eksplozije, zato so se morali gasilci umakniti in gasiti iz varne oddaljenosti.