Gorenak bo predstavil predlog partnerstva za razvoj, Levica že proti

Prvak SDS je še zatrdil, da pri tem za opozicijo ne bo nobenih obveznosti, pač pa gre za dobro voljo koalicije in možnost, da kljub različnim statusom parlamentarnih strank vsi sodelujejo pri ključnih rešitvah.

Janša je ob začetku dela nove vlade napovedal, da bo vse opozicijske stranke pozval k partnerstvu za uspešno Slovenijo. To pomeni, da bodo lahko zraven že od delovnih osnutkov sistemskih zakonov, ki so pomembni za vse. "Roka je ponujena. Za sodelovanje pa sta potrebna dva, od vas bo odvisno, koliko bo tega," je poslancem dejal Janša.

Janša lahko bržkone računa, da bo v partnerstvo z vladno koalicijo vstopila Resnica, ki je že doslej glasovala v skladu z vladno koalicijo in ji tako omogočila parlamentarno večino. Predsednik stranke Zoran Stevanović je že izrazil željo, da koalicija preostalim strankam v DZ ponudi "eksaktne, odkrite sporazume o morebitnem sodelovanju".

Nasprotno pa je Levica v ponedeljek na družbenih omrežjih zapisala, da ne bodo "partnerji pri razgradnji socialne države pod krinko razvoja, ki to ni". Kot so poudarili, bodo ščitili interese ljudi pred škodljivimi politikami desne vlade in njenih podpornikov v DZ.

Tudi prvak Svobode Robert Golob je pred časom izrazil dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. Kot je dejal, verjamejo v dejanja nove koalicije, ki pa se kažejo tudi njihovih zakonskih predlogih, ki jih Svoboda ni podprla.

Predsednik SD Matjaž Han je bil medtem v izjavah bolj zadržan. Pred dnevi je dejal, da ne ve, kaj napoveduje oziroma ponuja predsednik SDS, zato je o tem, "kaj bo, ko bo, če bo", prehitro govoriti.