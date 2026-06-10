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Slovenija

Gorenak bo predstavil predlog partnerstva za razvoj, Levica že proti

Ljubljana, 10. 06. 2026 08.25 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
STA
Vinko Gorenak

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premierja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanj vstopila vsaj Resnica. Levica pa je že zapisala, da ne bodo partnerji pri razgradnji socialne države.

Janša je ob začetku dela nove vlade napovedal, da bo vse opozicijske stranke pozval k partnerstvu za uspešno Slovenijo. To pomeni, da bodo lahko zraven že od delovnih osnutkov sistemskih zakonov, ki so pomembni za vse. "Roka je ponujena. Za sodelovanje pa sta potrebna dva, od vas bo odvisno, koliko bo tega," je poslancem dejal Janša.

Prvak SDS je še zatrdil, da pri tem za opozicijo ne bo nobenih obveznosti, pač pa gre za dobro voljo koalicije in možnost, da kljub različnim statusom parlamentarnih strank vsi sodelujejo pri ključnih rešitvah.

Janez Janša na primopredaji poslov
Janez Janša na primopredaji poslov
FOTO: Aljoša Kravanja

Janša lahko bržkone računa, da bo v partnerstvo z vladno koalicijo vstopila Resnica, ki je že doslej glasovala v skladu z vladno koalicijo in ji tako omogočila parlamentarno večino. Predsednik stranke Zoran Stevanović je že izrazil željo, da koalicija preostalim strankam v DZ ponudi "eksaktne, odkrite sporazume o morebitnem sodelovanju".

Nasprotno pa je Levica v ponedeljek na družbenih omrežjih zapisala, da ne bodo "partnerji pri razgradnji socialne države pod krinko razvoja, ki to ni". Kot so poudarili, bodo ščitili interese ljudi pred škodljivimi politikami desne vlade in njenih podpornikov v DZ.

Tudi prvak Svobode Robert Golob je pred časom izrazil dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. Kot je dejal, verjamejo v dejanja nove koalicije, ki pa se kažejo tudi njihovih zakonskih predlogih, ki jih Svoboda ni podprla.

Predsednik SD Matjaž Han je bil medtem v izjavah bolj zadržan. Pred dnevi je dejal, da ne ve, kaj napoveduje oziroma ponuja predsednik SDS, zato je o tem, "kaj bo, ko bo, če bo", prehitro govoriti.

sporazum partnerstvo razvoj vlada

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KOMENTARJI20

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bratumil
10. 06. 2026 09.48
ja ,ja socialci vaš čas se počasi izteka, bo treba delat.
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0 0
Onxxx13
10. 06. 2026 09.43
Se vam mogoče zdi da je ponujanje roke levakom pravi način za vodenje države? Utopili bi vas v žlici vode če bi vas lahko.
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+1
1 0
mamma mia
10. 06. 2026 09.39
Saj ta manever je namenjen zgolj neresnici.Da si vsaj malo opere podobo.Blefiranja koalicije kolikor želiš s samimi "svežimi "obrazi.Karikatura od vlade.
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+0
2 2
ArkaMast
10. 06. 2026 09.39
Naloga prave opozicije je rušiti škodljivo vlado. Stevanovič pa itak naredi vse drugače kot reče in notarsko overovi.
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-2
1 3
L7
10. 06. 2026 09.37
Komunistični miličnik že maha s pen-drekom!
Odgovori
+4
5 1
Bozjidar
10. 06. 2026 09.06
Maljevac je bil gay,ta je pa stari pedercina😂
Odgovori
+9
9 0
FERDO9
10. 06. 2026 09.06
DOKTOR ZNANOSTI in predsednik LAŽNICE tega ne bo podpisal, da bo zopet izpadel kot opozicija. Kakšno poceni BLEFERSTVO.........
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+6
6 0
EntityOne
10. 06. 2026 09.46
Gospoda Meseca naj že kdo končno pošlje DELAT.
Odgovori
0 0
_endrug
10. 06. 2026 09.05
A ne pravi SDS, da je naloga opozicije, da ruši vlado?
Odgovori
+5
6 1
xybb
10. 06. 2026 09.03
Miličnik Gorenak lahko predlaga kar koli a sam ve daje to le sds ovska propaganda ,ker jj še nikpli nu upošteval opozicije
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+4
8 4
_endrug
10. 06. 2026 09.07
Mičnik in komunist... 🤔 😁
Odgovori
+7
9 2
peglezn
10. 06. 2026 08.59
Da si takole apriori proti (kot Levica in Svoboda), kaže samo na to, da ti ni za Slovenijo - pač pa samo za neke davno preživete social-revolucionarne ideale in koristi lastnih elit. Na žalost naši volivci tega ne kaznujejo, ker so našopani s "samo, da ni Janša" - tudi, če na škodo vseh ostalih. Gre za elementarno nerazumevanje demokracije, kjer moraš - med drugim - sprejeti tudi to, da ne more biti vedno po tvoje. Asti in njeni komi retoriki pa bi se morali posvetiti specialisti.
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-3
5 8
Bozjidar
10. 06. 2026 09.07
Ta pedrcek se ti zdi verodostojen?
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+6
6 0
ZbuditeSeLjudje
10. 06. 2026 08.55
Levica - stranka za ljudi? veste kaj ljudje hočemo? Da se nehate prepirati, stopite skupaj in začnite vozit državo v stabilno smer. Namesto da se delite na "tiste ki so pri koritu" in "tiste ki nagajajo" in se menjujete vsake 4 leta, stopite skupaj - če je predlog dober za državo, je vseeno ali je iz leve ali desne smeri. Vi se pa apriori odločite da samo zato, ker vam ena stranka ni všeč, ne boste sodelovali. Morali bi se za vsak odklon ali vzdržnost dobiti odbitek pri plači!
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+3
7 4
nekdo nov
10. 06. 2026 09.03
Saj za to gre. Predlog ni dober. :) A štekaš?
Odgovori
+1
2 1
ZbuditeSeLjudje
10. 06. 2026 09.38
A ste prebral predlog??
Odgovori
0 0
marker1
10. 06. 2026 08.44
Stranka Levica sploh ne bi smela več obstajati zaradi afere FotoPub.
Odgovori
-1
10 11
ArkaMast
10. 06. 2026 08.47
Po tem bi morali zapreti vsako drugo cerkev in farovž.
Odgovori
+6
11 5
Bozjidar
10. 06. 2026 09.08
Ta milicnik je tudi pedercek
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+5
6 1
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