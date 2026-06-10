Gorenak: Tudi opozicija ima znanje, naj sodeluje. Arčon: Le predstava za javnost

Za več pojasnil smo v oddaji 24UR ZVEČER gostili državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka, ki je predstavil partnerstvo, in podpredsednika Gibanja Svoboda Mateja Arčona.

Kot je povedal prvi, so se za takšno partnerstvo odločili, ker menijo, da niso "najpametnejši na tem svetu in da ima tudi opozicija znanje". "Ni razloga, da ji ne bi dali priložnosti, da pomaga oblikovati boljše zakone in s tem boljšo Slovenijo," je dejal.

Vendar pa v Svobodi dvomijo v iskrenost ponudbe. Kot je dejal Arčon, meni, da gre tu predvsem za predstavo za javnost, ki jo je poimenoval "Ko se volk preobleče v ovco". "Glede na dosedanje vedenje trenutne koalicije bi težko zaupal takšni nameri," je dejal, a dodal, da bodo ponudbo preučili na ponedeljkovem izvršilnem odboru ter podali svoj odgovor.

A v ponudbo dvomijo, ker da "ni niti enega elementa, kako in na kakšen način bo Slovenija v prihodnjih letih uspešna". "Po eni strani gre torej za predstavo za javnost, da bo vladajoča koalicija, v kolikor se ne bomo odločili za sodelovanje, dejala, da so nam sodelovanje ponudili, a da tega nismo želeli. Po drugi strani pa se mi zdi, da želijo na ta način 'uzakoniti' partnerstvo s stranko Resni.ca, ki so jo opredelili kot opozicijsko stranko, čeprav nikakor ni opozicijska stranka," je dodal Arčon.