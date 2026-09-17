Gorenje ledomat 3 v 1 za osvežitev skozi vse leto

Priprava domačih ledenih sladic je bila doslej pogosto povezana s predhodnim hlajenjem ali daljšimi postopki priprave. Čeprav tradicionalni aparati omogočajo kakovostne rezultate, uporabnikom ne dopuščajo spontane priprave. Novi Gorenjev ledomat 3 v 1 to spreminja. V le nekaj minutah omogoča pripravo kremastega sladoleda, drobljenega ledu ali osvežujočih ledenih napitkov, zato lahko uporabniki v svojih najljubših okusih uživajo takrat, ko si jih zaželijo.

Gorenje ledomat 3 v 1 pripravo ledenih sladic dviguje na novo raven FOTO: Gorenje GSI

Poigrajte se z okusi in teksturami

Ledomat 3 v 1 je zasnovan z mislijo na prilagodljivost in ustvarjalnost. Z napredno tehnologijo Ultra Cooling pripravi led že v eni minuti, z nastavljivimi hitrostmi pa omogoča natančno prilagajanje teksture – od drobno strganega ledu do kremastega sladoleda. Uporabniki lahko ustvarjajo različne okuse in kombinacije iz izbranih sestavin ter vsak recept prilagodijo svojim željam in prehranskim navadam.

Tri funkcije, ena naprava

Kompaktna, a zmogljiva naprava združuje ključne lastnosti, ki jih sodobni uporabniki pričakujejo od gospodinjskih aparatov. Omogoča hitro pripravo brez načrtovanja, visoko stopnjo personalizacije z izbiro okusov, tekstur in sestavin ter večfunkcionalnost, saj združuje tri funkcije v eni napravi. Tako prihrani prostor v kuhinji, hkrati pa pripravo različnih sladic in napitkov poenostavi ter prilagodi različnim priložnostim.

Ne glede na to, ali gre za spontano sladico po večerji, osvežujoč ledeni napitek ali zabavno družinsko ustvarjanje, Gorenjev ledomat 3 v 1 omogoča, da vsak trenutek postane priložnost za sladko razvajanje.

Gorenje z ledomatom 3 v 1 odgovarja na eno ključnih potreb sodobnih uporabnikov – željo po večnamenskih in prilagodljivih rešitvah, ki se zlahka vključijo v vsakdan. S kombinacijo hitrosti, vsestranskosti in enostavne uporabe tako ponuja napravo, ki jo lahko uporabljamo na različne načine in skozi vse leto. Gorenje ledomat 3 v 1 je na voljo za nakup pri trgovcih po Sloveniji: https://si.gorenje.com/izdelki/hlajenje-in-zamrzovanje/ledomati-in-aparati-za-sladoled/INSTANT-3IN1-ICE-CREAM-MAKER-GIICM/p/000000000000748269.

Gorenje z ledomatom 3 v 1 postavlja nove standarde v kategoriji zamrznjenih sladic FOTO: Gorenje GSI