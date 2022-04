Gorenje: Podjetje ni kršilo kolektivne pogodbe. Napovedana stavka je neutemeljena

Potem ko so v ponedeljek v sindikatu Skei napovedali stavko v Gorenju, je poslovodstvo podjetja sporočilo, da je stavkovna napoved povsem neutemeljena, morebitna stavka na osnovi navedenih stavkovnih zahtev pa bi bila tudi neplačana. V Gorenju sicer pravijo, da se bodo o omenjenih temah s socialnimi partnerji tako kot vedno pogovarjali korektno, za pogajalsko mizo v podjetju, ne pa na pločniku pred medijskimi kamerami in mikrofoni.

Poslovodstvo Hisense Europe je poudarilo, da se kršitve kolektivne pogodbe, ki jih sindikat Skei očita podjetju in na osnovi katerih sklicuje stavko, namreč nikoli niso zgodile. "Podjetje nikoli ni kršilo in ne namerava kršiti kolektivne pogodbe Gorenja (KPG) ter jo, zaradi nestrinjanja sindikata s predlaganimi spremembami, ohranja nespremenjeno, torej zagotavlja svojim zaposlenim visoko raven pravic, ki je občutno višja od tiste v panožni kolektivni pogodbi," so pojasnili.

Kot so še dodali, se sindikat glede drugih nepovezanih zahtev, s katerimi utemeljuje stavkovno napoved, nikoli ni pogovarjal z delodajalcem. Zato v podjetju takšno "zlorabo instituta stavke najostreje obsojamo in poudarjamo, da je stavka skrajno sredstvo pritiska ob hudih kršitvah delavskih pravic, ko so izčrpane vse možnosti pogajanj, ne more pa biti nadomestilo za socialni dialog ali dialog nasploh, še manj pa sredstvo za promocijo sindikata, njegove dejavnosti ali posameznih članov v že tako politično razgretem predvolilnem obdobju". Poslovodstvo Hisense Europe zato poziva sindikat k preklicu stavke in poziva, da se komunikacija nadaljuje po običajnih poteh, prek sej socialnega sveta in sveta delavcev. V Gorenju so še dodali, da jim sindikat očita kršitve kolektivne pogodbe v zvezi z enostranskim določanjem višine sredstev in meril za izplačilo koeficienta osebnega prispevka (KOP). Pojasnili so, da za dodeljevanje KOP, ki je bil zasnovan kot sistem nagrajevanja za nadpovprečne dosežke, že ves čas veljajo merila kakovosti, količine in gospodarnosti, ki jih nikoli niso spreminjali. "Ker se je v praksi izkazalo, da nadrejeni dodeljujejo KOP na različne subjektivne in netransparentne načine, kar povzroča nezadovoljstvo tistih zaposlenih, ki zaradi tega nikoli niso prejemali KOP, s čimer je ta dejansko izgubil prvotni namen, smo ponudili priporočila za dodeljevanje KOP (na osnovi obstoječih meril) ter zagotavljanje sledljivosti tovrstnega nagrajevanja," so pojasnili.

icon-expand Protest delavcev Gorenja leta 2020 FOTO: Bobo

Kot še pravijo, so predloge za nadgradnjo sistema KOP najprej predstavili delovni skupini, v kateri so sodelovali predstavniki sveta delavcev in vodstvo sindikata, ki pa se z njimi ni strinjalo. Zato so vodjem pri dodeljevanju KOP za marec podali le priporočila ter jih obvestili o dodatnih funkcionalnostih v aplikaciji za vnos KOP. "Te prinašajo številne dodatne informacije, vendar brez dodatnih omejitev (informacije o konkretnem znesku KOP, ki je na voljo in ki ga prejme posameznik, o deležu prejemnikov KOP v organizacijski enoti itd.). Tudi če bi dejansko prišlo do kršitev, kar se v tem primeru ni zgodilo, zakon določa arbitražni postopek, stavka pa tudi s pravnega stališča ni zakonska opcija za reševanje tovrstnih sporov," pojasnjujejo. Sindikat podjetju očita še odrejanje nadurnega dela brez vročitve pisnih obvestil o uvedbi nadurnega dela in nepravilno obračunavanje ter izplačevanje nadur. Kot pravijo v podjetju, gre za pavšalne očitke, ki jih sindikat ni konkretiziral ali o morebitnih konkretnih kršitvah obvestil delodajalca. Pri odrejanju in obračunu nadur veljajo jasna pravila, ki se jih morajo vodje striktno držati, pojasnjujejo in opozarjajo, da če se je morebiti zgodila napaka pri posamezniku, je prava pot pritožba na oddelek za obračun plač ali pa obvestilo delodajalcu, nikakor pa ne napoved stavke. "Stavkovna zahteva po uveljaviti fiksne vrednosti KOP (tri odstotke) je neutemeljena in ni v skladu s KPG, saj je po logiki izhodišče za določanje te vrednosti, celotne mase KOP ter tudi ostalih načinov nagrajevanja, poslovanje podjetja. Od tega so odvisne tudi naše zmožnosti za dodatno nagrajevanje. Podjetje je in bo prilagajalo kvoto za nagrajevanje glede na poslovno uspešnost in gospodarske razmere, ki v veliki meri krojijo poslovanje. V 2022 je bila ta kvota vedno višja od treh odstotkov," še dodajajo.

icon-expand Gorenje FOTO: POP TV

Kot pojasnjujejo, so prav tako neutemeljene vse druge stavkovne zahteve, ki jih v napovedi stavke navaja sindikat Skei (višina izplačila regresa, višina izplačila dodatka za šesti delovni dan ter sporazum o izplačevanju dodatkov k plači na osnovi poslovne uspešnosti). Za vse naštete zahteve, kot pravijo v Gorenju, obstajajo ustaljeni načini dogovarjanja in usklajevanja, ki jih predpisuje KPG, ki pa jih sindikat ni uporabil. "Velja omeniti tudi, da dodatek za šesti delovni dan predstavlja nadstandard, ki ga v branžni kolektivni pogodbi ni," pojasnjujejo. V Gorenju še pravijo, da podjetje višino regresa določi vsako leto v dogovoru s sindikatom, najpozneje do 30. junija, na osnovi poslovnih rezultatov, ter ne more biti nižja, kot jo določa zakonodaja. Sindikat delodajalcu doslej še ni dal nobenega predloga glede višine regresa za 2022 in o tej temi kakor koli komuniciral z vodstvom. Kot pravijo, bi bil legitimen razlog za stavko namreč šele neizplačilo regresa, ne pa preuranjene zahteve po njegovi višini. Družba je vedno izplačevala višji regres, kot ga določa zakonodaja, celo v kriznih časih epidemije covida-19, poudarjajo in pojasnjujejo, da velja enako za zahtevo po višjem dodatku za šesti delovni dan, česar sindikat prav tako nikoli ni komuniciral z delodajalcem. Ta se lahko spremeni pod pogoji, ki jih določa kolektivna pogodba, torej z dialogom med obema stranema, ne pa skozi stavkovne zahteve brez kakršne koli komunikacije. Glede zahteve po izplačilu dodatka za poslovno uspešnost pa v podjetju spominjajo, da so že izplačevali dodatek za poslovno uspešnost v proizvodnji, sindikat pa je v odgovor na to konec leta 2020 napovedal stavko. Tudi tega predloga sindikat ni komuniciral do delodajalca, temveč ga je brez poskusa dialoga umestil med stavkovne zahteve.