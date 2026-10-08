Gorenje že drugič zapored prejelo najvišje priznanje EcoVadis na področju trajnosti

Pri gospodinjskih aparatih je trajnost pogosto povezana predvsem z energijsko učinkovitostjo, daljšo življenjsko dobo izdelkov ali uporabo recikliranih materialov, a v resnici trajnost sega precej dlje od samega izdelka. Vključuje način proizvodnje, ravnanje z energijo in drugimi viri, odnos do zaposlenih, sodelovanje s partnerji in skupnostmi, etično poslovanje ter odgovorno upravljanje dobavne verige. Prav celovitost je ena od ključnih značilnosti ocenjevanja EcoVadis, zato prejem najvišjega priznanja že drugo leto zapored potrjuje, da trajnost ni vezana na posamezne ukrepe, temveč je pri Gorenju vpeta v način poslovanja in sprejemanja poslovnih odločitev. Povezujejo jo s svojo več kot 75-letno filozofijo poenostavljanja vsakdanjega življenja, v katerem odgovorne odločitve ne bi smele zapletati življenja, temveč ga izboljševati.

EcoVadis, vodilni ponudnik ocen trajnostnega poslovanja, podjetja ocenjuje na področjih okoljske uspešnosti, delovnih in človekovih pravic, etike ter trajnostnega upravljanja dobavne verige. Ocena tako ne temelji na posamezni trajnostni pobudi, temveč upošteva širši pristop podjetja k odgovornemu poslovanju.

Tudi letos je EcoVadis ocenil več kot 150.000 podjetij po vsem svetu, Gorenje pa je z 89 od 100 možnih točk ponovno doseglo najvišje, platinasto priznanje. Uvrstitev med en odstotek najbolje ocenjenih podjetij na svetu že drugo leto zapored potrjuje, da Gorenje trajnost dosledno vključuje v različna področja svojega poslovanja in jo razvija kot dolgoročno usmeritev, kar je ob ponovnem prejemu planitanstega priznanja Eco Vadis izpostavila tudi Urška Butolen, vodja korporativnega upravljanja trajnosti v Gorenju: "Dejstvo, da smo se drugo leto zapored uvrstili v sam vrh trajnostno najbolje ocenjenih podjetij potrjuje, da gre za sistematični pristop, ki je vpet v strateško upravljanje podjetja. Takšni rezultati so odraz dolgoročne zavezanosti odgovornemu poslovanju ter nenehnemu izboljševanju našega okoljskega, družbenega in upravljavskega delovanja."