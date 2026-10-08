Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Gorenje že drugič zapored prejelo najvišje priznanje EcoVadis na področju trajnosti

Ljubljana, 08. 10. 2026 11.08 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Foto 1

Družba Gorenje, ki deluje v okviru skupine Hisense Europe, je tudi letos prejela najvišje, platinasto priznanje EcoVadis za trajnostno poslovanje. Z 89 od 100 možnih točk se je uvrstila med en odstotek od več kot 150.000 podjetij po vsem svetu, ocenjenih glede na njihovo trajnostno uspešnost. Gorenje je tako edini proizvajalec velikih gospodinjskih aparatov na svetu, ki je platinasto priznanje EcoVadis prejel dve leti zapored.

Pri gospodinjskih aparatih je trajnost pogosto povezana predvsem z energijsko učinkovitostjo, daljšo življenjsko dobo izdelkov ali uporabo recikliranih materialov, a v resnici trajnost sega precej dlje od samega izdelka. Vključuje način proizvodnje, ravnanje z energijo in drugimi viri, odnos do zaposlenih, sodelovanje s partnerji in skupnostmi, etično poslovanje ter odgovorno upravljanje dobavne verige. Prav celovitost je ena od ključnih značilnosti ocenjevanja EcoVadis, zato prejem najvišjega priznanja že drugo leto zapored potrjuje, da trajnost ni vezana na posamezne ukrepe, temveč je pri Gorenju vpeta v način poslovanja in sprejemanja poslovnih odločitev. Povezujejo jo s svojo več kot 75-letno filozofijo poenostavljanja vsakdanjega življenja, v katerem odgovorne odločitve ne bi smele zapletati življenja, temveč ga izboljševati.

Foto 1

Znova v svetovnem vrhu trajnostnega poslovanja

EcoVadis, vodilni ponudnik ocen trajnostnega poslovanja, podjetja ocenjuje na področjih okoljske uspešnosti, delovnih in človekovih pravic, etike ter trajnostnega upravljanja dobavne verige. Ocena tako ne temelji na posamezni trajnostni pobudi, temveč upošteva širši pristop podjetja k odgovornemu poslovanju.

Tudi letos je EcoVadis ocenil več kot 150.000 podjetij po vsem svetu, Gorenje pa je z 89 od 100 možnih točk ponovno doseglo najvišje, platinasto priznanje. Uvrstitev med en odstotek najbolje ocenjenih podjetij na svetu že drugo leto zapored potrjuje, da Gorenje trajnost dosledno vključuje v različna področja svojega poslovanja in jo razvija kot dolgoročno usmeritev, kar je ob ponovnem prejemu planitanstega priznanja Eco Vadis izpostavila tudi Urška Butolen, vodja korporativnega upravljanja trajnosti v Gorenju: "Dejstvo, da smo se drugo leto zapored uvrstili v sam vrh trajnostno najbolje ocenjenih podjetij potrjuje, da gre za sistematični pristop, ki je vpet v strateško upravljanje podjetja. Takšni rezultati so odraz dolgoročne zavezanosti odgovornemu poslovanju ter nenehnemu izboljševanju našega okoljskega, družbenega in upravljavskega delovanja."

Foto 1

Prav povezovanje dolgoletnih izkušenj, inovativnosti in odgovornosti je tisto, kar Gorenju omogoča, da se razvija v skladu s potrebami sodobnega časa. Trajnost ni le eden izmed kratkoročnih ciljev, temveč način razmišljanja in strateškega delovanja, ki podjetju pomagata ustvarjati boljšo prihodnost.

________________________

O podjetju Gorenje

Gorenje gospodinjski aparati, d. o. o., član skupine Hisense Europe, je eden vodilnih proizvajalcev gospodinjskih aparatov v Evropi. Podjetje z več kot 75-letno tradicijo razvija in proizvaja aparate za dom ter svoje izdelke trži na številnih trgih po Evropi in svetu.

 

Naročnik oglasne vsebine je Gorenje.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
gorenje trajnost priznanje EcoVadis

Office 2021 oktobra ostaja brez podpore: Office 2024 Pro od 23,39 €

24ur.com Trajnostne prakse Gorenje uvrščajo v najboljši 1 odstotek podjetij na svetu
24ur.com Zakaj je pri investiranju dobro upoštevati vidike trajnosti?
Cekin.si Okoljsko ozaveščene tehnologije prihodnosti
Cekin.si 100.000 evrov: preverite, kdo je dobil nagrade in kaj bodo naredili z denarjem
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
bibaleze
Portal
Zvezdnika se ločujeta, sledi boj za skrbništvo
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega razkrila, da pod srcem nosi deklico
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega razkrila, da pod srcem nosi deklico
zadovoljna
Portal
V prosojni črni obleki je privabila vse poglede
Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice
Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice
V postelji jo je zalotil z drugim
V postelji jo je zalotil z drugim
Vložila je vlogo za ločitev
Vložila je vlogo za ločitev
vizita
Portal
Imate pogosto to na krožniku? Telo vam morda sporoča, da potrebujete več sadja in zelenjave
Se vam trebuh napihne že po nekaj grižljajih? Preproste navade, ki lahko naredijo največjo razliko
Se vam trebuh napihne že po nekaj grižljajih? Preproste navade, ki lahko naredijo največjo razliko
Bolečine v trebuhu in prebavne težave? Lahko gre za kronični pankreatitis
Bolečine v trebuhu in prebavne težave? Lahko gre za kronični pankreatitis
Študija razkriva, da smo se morda motili glede postenja pred krvnimi preiskavami
Študija razkriva, da smo se morda motili glede postenja pred krvnimi preiskavami
cekin
Portal
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Za 10 dni dela ponujajo 8.900 evrov, letalske karte in hotel so brezplačni
Za 10 dni dela ponujajo 8.900 evrov, letalske karte in hotel so brezplačni
Odšla sta brez prihrankov in brez znanja jezika. Štiri leta pozneje sta imela več kot 100.000 evrov
Odšla sta brez prihrankov in brez znanja jezika. Štiri leta pozneje sta imela več kot 100.000 evrov
moskisvet
Portal
Skoraj desetletje vzponov in padcev: njun zakon je zaznamoval tudi buren incident
Težave s spominom? To lahko zamenjamo za začetek demence
Težave s spominom? To lahko zamenjamo za začetek demence
Po štirih letih pravljice konec: Igralka in frontman Imagine Dragons nista več par
Po štirih letih pravljice konec: Igralka in frontman Imagine Dragons nista več par
Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija
Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija
dominvrt
Portal
Meteorologi svarijo: prihaja eden najmočnejših El Ninov doslej, posledice bomo občutili vsi
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
Pokvarjen pralni stroj še ni za odpad: preverite, kdaj se ga splača popraviti
Pokvarjen pralni stroj še ni za odpad: preverite, kdaj se ga splača popraviti
Mnogi sanjajo o takem življenju, Luka Pangos pa razkriva, kaj se v resnici skriva za njim
Mnogi sanjajo o takem življenju, Luka Pangos pa razkriva, kaj se v resnici skriva za njim
okusno
Portal
Gregor po velikem uspehu mislil na mamo: 'Vem, da bi bila ponosna name'
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Popoln prigrizek, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
Popoln prigrizek, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
To niso običajni čokoladni piškoti: glavna sestavina vas bo presenetila
To niso običajni čokoladni piškoti: glavna sestavina vas bo presenetila
voyo
Portal
Totalna štala
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2002