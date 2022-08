Prevrnjeno tovorno vozilo na gorenjski avtocesti, nastal zastoj

Avtocesta pri izvozu Brnik je znova odprta. Policisti še opravljajo ogled prometne nesreče in vse voznike pozivajo k previdnost. "Radovednost voznikov v takih primerih podaljšuje zastoj in ustvarja dodatno tveganje za naletna trčenja," so opozorili kranjski policisti, ki so ustvarili pogoje za vožnjo mimo kraja nesreče.

Zaradi prevrnjenega vozila je bila zaprta gorenjska avtocesta med priključkoma Brnik in Kranj vzhod v smeri proti Karavankam. Na cesti je nastal enourni zastoj. Za osebna vozila je možen obvoz na relaciji Šmartno-Skaručna-Vodice-Spodnji Brnik-Šenčur. Še zmeraj je zaprt vozni pas.