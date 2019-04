Gorenjske občine podprle kranjske zdravnike pri njihovih zahtevah

Šest gorenjskih občin – Kranj, Naklo, Šenčur, Preddvor, Cerklje in Jezersko – je podprlo družinske zdravnike, ki že dlje časa opozarjajo na preobremenjenost. Še posebej so v stiski zdravniki ZD Kranj, kjer se je 23 od 34 zdravnikov odločilo, da dajo odpoved, če se glavarinski količniki ne omejijo na številko 1895. V ZD Celje pa so vladi dali čas do konca maja.

Odločitev, da ne želijo več delati v rizičnih pogojih za njihovo strokovno integriteto in fizične zmožnosti, je povzročilo določilo v Splošnem dogovoru za leto 2019, ki pravi, da "zdravniki na primarni ravni lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko presežejo povprečje glavarinskih količnikov po posamezni specialnosti v izpostavi. Podatke o številu glavarinskih količnikov na zdravnika in odstopanje od povprečja v izpostavi objavlja Zavod mesečno na svoji spletni strani." Zavezo, da je zgornja meja njihovih obremenitev pri 1895 glavarinah, so želeli urediti z aneksom k Splošnim pogojem za leto 2019, pa ga je Upravni odbor ZZZS zavrnil, češ, da ga ni možno uresničiti.

Glavarinski količnik je količnik, ki se uporablja za obračun po pogodbi z ZZZS. Število opredeljenih zavarovanih oseb na zdravnika je za plačilo v posamezni ambulanti navzgor omejeno in določeno v vsakoletnem dogovoru.

"Odpovedi delovnega razmerja zdravnikov v ZD Kranj nas izjemno skrbijo in na skupnih sestankih z vodstvom ZD Kranj in Osnovnega zdravstva Gorenjske ter v pogovorih z ministrom za zdravjeAlešem Šabedrom se intenzivno trudimo, da bi se dogovorili za rešitev, ki bi ublažila stisko zdravnikov in hkrati dala zavezo in smer dolgoročnim oziroma sistemskim rešitvam na področju družinske medicine. Aneks k Splošnim pogojem za leto 2019 je dobra rešitev trenutne situacije in zaveza, da razumemo težave zdravnikov in delujemo za sistemske rešitve. Skupaj z župani šestih gorenjskih občin, poleg Kranja še občin Naklo, Šenčur, Preddvor, Cerklje in Jezersko, ki jih pokriva ZD Kranj, smo podpisali tudi pismo predsedniku Vlade RS Marjanu Šarcu in ga pozvali k sprejetju aneksa. Osebno se bom še naprej prednostno angažiral, da zagotovimo primerne pogoje dela kranjskim zdravnikom in bodo umaknili odpovedi," je povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

Omejitev glavarinskega količnika na 1895 je nujna za razbremenitev družinskih zdravnikov. FOTO: iStock

Na kranjski občini poudarjajo, da je sprejetje aneksa, s tem pa uveljavitev zgornje meje na 1895, za kranjske zdravnike nujna. V nasprotnem primeru, poudarjajo, ZD Kranj ne bo mogel izvajati svoje dejavnosti v polnem obsegu, ko se 31. maja izteče odpovedni rok za že podane odpovedi delovnega razmerja. "To pomeni, da več kot 80.000 prebivalcem na območju šestih občin ne bi bila zagotovljena polna zdravstvena oskrba na primarni ravni," še sporočajo s kranjske občine, kjer so prepričani, da je apel gorenjskih županov in vodstva ZD Kranj vladi popolnoma na mestu. Delovala bo akutna ambulanta Zaradi koriščenja dopustov pred potekom odpovednega roka bo v posameznih dnevih zaprtih od pet do 18 ambulant. V teh izrednih razmerah bo za bolnike skrbela t. i. akutna ambulanta. "Razmere bodo izredne, saj bo zaprtih od pet, v nekaterih dnevih pa celo do 18 ambulant," je povedala direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lili Gantar Žura. Ker ne bodo mogli organizirati nadomeščanj, bo v Kranju cel dan poleg dveh ekip nujne medicinske pomoči delovala akutna ambulanta, ki bo od 9. do 17. ure okrepljena s še eno ambulanto, ena ambulanta pa se bo posebej ukvarjala samo z administrativnimi zadevami. Zdravniki ZD Celje vladi dali čas do konca maja Družinski zdravniki ZD Celje, ki so odpovedi zaposlitve zamrznili na podlagi obljube ministra za zdravje Aleša Šabedra, so vladi, ki lahko na koncu odloča o spornih vprašanjih, "dali čas" do 31. maja. Če najkasneje takrat ne bo potrjen aneks k splošnemu dogovoru, so napovedali, da bodo naslednji delovni dan vložili odpovedi. V ZD Celje se zavedajo, da je takojšnje sprejetje aneksa povezano s soglasjem vseh "t. i. partnerjev". V primeru, ko se vsi ne strinjajo - kot je to sedaj, ko je upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zavrnil aneks k splošnemu dogovoru o obremenitvah družinskih zdravnikov, kot ga je predlagalo ministrstvo - se o spornih vprašanjih izvede arbitraža. Če dogovora tudi z arbitražo ne dosežejo, pa o spornih vprašanjih odloča vlada.

Zdravniki ZD Celje vladi dajejo čas do konca maja. FOTO: Kanal A