Gorenjski čebelar v objektiv ujel ljubezensko življenje modrasov

Kranj, 29. 04. 2026 20.06 pred 1 uro 2 min branja 1

Janez Usenik
Posnetek modrasov

Čebelar z Gorenjske je pred kratkim posnel redko viden prizor iz ljubezenskega življenja modrasov. Te kače se ponavadi vsako leto parijo na istem mestu, ob tem pa jih je več skupaj. Mnogi pravijo, da jih ob tem posnetku spreleti srh, toda prevelik strah pred strupenimi kačami ni upravičen. Če smo na njihovem območju le malo previdni, težav ponavadi ni, kače pa so izjemno pomembne za naš ekosistem.

"Čeprav že dvajset let vem, da so tam modrasi, česa takega še nikoli nisem videl," pravi Brane Kozinc, avtor posnetka. Gre za izjemno redek in čudovit prizor, dodaja.

Posnetek je med ljudmi sprožil burne odzive, predvsem zaradi še vedno prisotnega strahu pred kačami. 

"Vse kače so zaščitene, ogrožene, redke in lepe. Spoštujmo jih, mi smo njihovi gostje, one ne vdirajo v naš prostor. Lepo jih je opazovati," poudarja.

Modras je najbolj strupena kača v Sloveniji. Ob ugrizu lahko izloči celo dvakrat več strupa kot navadni gad, vendar ugriz za odraslega človeka skoraj nikoli ni smrtonosen. Kljub temu je nujna takojšnja zdravniška pomoč. Lani smo imeli tragičen primer, ko je bil ugriz modrasa usoden za 80-letno gospo, a šlo je za edini tak primer v zadnjih tridesetih letih. Modrasi so sicer zelo plašne živali.

"Zelo hitro zaznajo vibracije korakov in se umaknejo. Spomladi, ko se prebudijo iz zimskega spanja, pa so še počasni. Takrat se lahko zgodi, da se namesto umika postavijo v obrambo," pojasnjuje Kozinc.

V okolici njegovega čebelnjaka modrasi živijo že več kot dvajset let, a ob običajni previdnosti nikoli ni imel težav. V šali celo pravi, da mu kače služijo kot stražarji.

"Ker ljudje vedo, da so tam kače, imajo čebele mir. Tudi jaz imam mir, saj se mnogi bojijo čebel," se nasmehne.

Če se znebimo odvečnega strahu in se zavedamo, da si te živali želijo le miru, ugotovimo, da je svet dovolj velik za sobivanje vseh.

Kimberley Echo
29. 04. 2026 21.23
Spoštovanja vreden čebelar, ki ve, da ima v naravi vsako bitje svoj smisel in pravico do življenja.
