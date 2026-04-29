Gorenjski čebelar v objektiv ujel ljubezensko življenje modrasov

"Čeprav že dvajset let vem, da so tam modrasi, česa takega še nikoli nisem videl," pravi Brane Kozinc, avtor posnetka. Gre za izjemno redek in čudovit prizor, dodaja.

Posnetek je med ljudmi sprožil burne odzive, predvsem zaradi še vedno prisotnega strahu pred kačami.

"Vse kače so zaščitene, ogrožene, redke in lepe. Spoštujmo jih, mi smo njihovi gostje, one ne vdirajo v naš prostor. Lepo jih je opazovati," poudarja.

Modras je najbolj strupena kača v Sloveniji. Ob ugrizu lahko izloči celo dvakrat več strupa kot navadni gad, vendar ugriz za odraslega človeka skoraj nikoli ni smrtonosen. Kljub temu je nujna takojšnja zdravniška pomoč. Lani smo imeli tragičen primer, ko je bil ugriz modrasa usoden za 80-letno gospo, a šlo je za edini tak primer v zadnjih tridesetih letih. Modrasi so sicer zelo plašne živali.

"Zelo hitro zaznajo vibracije korakov in se umaknejo. Spomladi, ko se prebudijo iz zimskega spanja, pa so še počasni. Takrat se lahko zgodi, da se namesto umika postavijo v obrambo," pojasnjuje Kozinc.

V okolici njegovega čebelnjaka modrasi živijo že več kot dvajset let, a ob običajni previdnosti nikoli ni imel težav. V šali celo pravi, da mu kače služijo kot stražarji.

"Ker ljudje vedo, da so tam kače, imajo čebele mir. Tudi jaz imam mir, saj se mnogi bojijo čebel," se nasmehne.

Če se znebimo odvečnega strahu in se zavedamo, da si te živali želijo le miru, ugotovimo, da je svet dovolj velik za sobivanje vseh.