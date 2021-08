Gorenjski policisti v zastoju pomagali nosečnici, dan prej pa kombiju z živalmi

Promet na slovenskih cestah je gost, nastajajo zastoji in kolone. Sploh na avtocestnem križu je precejšnja gneča. Tudi zato se znova vrstijo opozorila o vzpostavitvi reševalnega pasu. Kako pomembno je pravilno razvrščanje ob zastoju, pa se je znova pokazalo pred predorom Karavanke. Gorenjski prometni policisti so v zastoju pomagali ženski v visoki nosečnosti in jo po reševalnem pasu prepeljali do zdravstvene ustanove. Še pred tem so na pomoč priskočili kombiju z živalmi, ker voznik zaradi vročine in dolgega čakanja ni več mogel uravnavati temperature.

Tudi tokratno petkovo popoldne mineva ob sončnem vremenu in visokih temperaturah, podoben bo tudi konec tedna, kar se že pozna na cestah po državi. Nastaja gneča, kolone pločevine se valijo proti mejnim prehodom (predvsem s Hrvaško). Daljši zastoj pa je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Ob tem se je znova izkazalo, kako pomembno je, da se vozniki v zastoju znajo pravilno razvrstiti in vzpostaviti reševalni pas. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, so prometni policisti v zastoju danes pomagali tudi ženski v visoki nosečnosti. Po reševalnem pasu so jo odpeljali do zdravstvene ustanove in po oskrbi pospremili še nazaj na Karavanke, kjer je varno vstopila v Avstrijo.

O podobni 'reševalni' akciji so poročali tudi včeraj. Po reševalnem pasu so se prebili do kombija z živalmi, katerega voznik zaradi vročine in dolgega čakanja ni več mogel uravnavati temperature. Na Facebooku so se ob tem poklonili policistom z Jesenic.

Zavedanje o pomembnosti vzpostavitve reševalnega pasu se med vozniki tako vendarle počasi nekoliko izboljšuje. Kot so sporočili na Facebook strani Ustvarimo reševalni PAS na avtocestah, se je to pokazalo danes zjutraj ob nesreči na primorski avtocesti. "Več kot odlično za zgodnjo uro petka 13. Pred gasilci PGD Dolnji Logatec so sicer na mesto nesreče že prišle intervencijske enote, pa vendar je pohvalno, da so vozniki vztrajali pri ohranjanju reševalnega pasu. Previdno in varno na cestah danes," so sporočili.