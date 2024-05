Gorenjski župani za obnovo jeseniške železniške infrastrukture

Izpostavili so, da je trenutno stanje železniške infrastrukture na Jesenicah v zelo slabem stanju. Železniška postaja ne omogoča varnih prehodov, nima nobene protihrupne zaščite in je glede na to, da tam ni več mejnih in carinskih nadzorov, predimenzionirana, manjkajo pa parkirišča in ustrezni potniški prostori.

Če bi projekt izvedli v načrtovanem obsegu, bi prinesel številne izboljšave, od boljše povezanosti obeh strani mesta, večje prometne varnosti in zaščite pred hrupom do povečanja pretočnosti proge. Rušitev starih objektov, ki ne opravljajo več svoje funkcije, pa bi dala Jesenicam priložnost za urbanistično nadgradnjo tega področja, verjamejo.

Na Gorenjskem so prepričani, da bi obnova železniškega vozlišča na Jesenicah ne le spodbudila uporabo vlakov, temveč bi ustvarila tudi multiplikativne učinke za razvoj regije. "Ne gre le za zgornjo Gorenjsko in ne gre le za potniški promet. Gre za okoljski, gospodarski, družbeni projekt zgodovinskega pomena za celotno Gorenjsko, osrednjo Slovenijo in nenazadnje za razvoj celotne države," so zapisali v dopisu.

Pri tem so izpostavili tudi pomen načrtovane nadgradnje celotne gorenjske železnice od Ljubljane do Jesenic s posodobitvijo železniške proge in železniških postaj ter izgradnjo drugega tira. Na ta način bi se skrajšali časi potovanja, potovanje z vlakom bi postalo privlačnejše, manj bi bilo cestnega prometa. Na ta način bi prispevali tudi k varovanju okolja.

Na pomen izvedbe projekta nadgradnje jeseniške železniške postaje je že večkrat posebej opozoril tudi jeseniški župan Peter Bohinec. "Vse napore usmerjamo v to, da se projekt obdrži v začrtanem obsegu," je povedal. Kot je poudaril, gre za projekt, ki je pomemben s številnih zornih kotov, tako za mednarodni tovorni in potniški promet kot za turizem in trajnostno mobilnost.

Prav tako bi z uresničitvijo projekta in ureditvijo podhodov ter podvozov povezali levi in desni breg Jesenic, ki ju proga že desetletja razdvaja. Zagotovili bi nova parkirišča, katerih pomanjkanje je rak rana mesta. Jesenice bi dobile novi železniški postajališči pri fakulteti za zdravstvo in na Hrušici. Omogočena pa bi bila tudi izgradnja centralnega parkirišča pri Hrušici, od koder bi lahko poskrbeli za trajnostno mobilnost do Kranjske Gore.