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Gori 13 hektarov težko dostopnega terena, na pomoč tudi gorenjski gasilci

Bovec, 01. 08. 2026 07.14 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.P.
Požar na Bovškem

Več kot 90 gasilcev, trije AirTractorji in vojaški helikopter so se celoten petek borili z velikim gozdnim požarom, ki je vzplamtel na težko dostopnem terenu na Planji. Ogenj je po zadnjih podatkih zajel okoli 13 hektarov površine, poveljnik civilne zaščite pa je že sprožil državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Danes tako na pomoč prihajajo gasilci iz Gorenjske gasilske regije. Območje požara so si ogledali tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž, direktor občinske uprave Sejad Jušić in poveljnik OŠ CZ Bovec Edi Melinc.

Na Planji nad vasjo Strmec v občini Bovec je ponovno zagorelo v četrtek zvečer, požar pa se je po težko dostopnem in nevarnem terenu v noči na petek le še širil. Vse od jutra so se tako gasilci spopadali z ognjenimi zublji, ki so se ob zmernem vetru širili proti jugu.

Na terenu je bilo več kot 90 gasilcev iz Gasilske zveze Bovec, PGD Bovec, PGD Log pod Mangartom, PGD Srpenica, PGD Kobarid in PGD Breginj ter večje število gasilcev Gasilske zveze Tolmin. Bovški gasilci so pomagali z brezpilotnim letalnikom, na območje pa so prišle tudi dodatne ekipe z območja Goriške.

Iz zraka so jih podpirala tudi tri letala za gašenje požarov AirTractor in vojaški helikopter. Letala so opravila 35 odmetov, helikopter je vodo zajemal iz akumulacijskega jezera in opravil 22 odmetov. Včeraj so na Bovškem odvrgli že več kot 100.000 litrov vode.

Gasilci PGD Stara Fužina, Bohinjska Češnjica in Bohinjska Bistrica ter ekipa CZ za reševanje na vodi in iz vode Bohinj so zavarovali okolico Bohinjskega jezera, kjer je Državna enota za gašenje iz zraka Uprave RS za zaščito in reševanje z letali zajemala vodo.

Zaradi gašenja požara iz zraka in zajemanja vode z letali Air Tractor je območje letenja v okolici Planje in Bohinja zaprto. "Na območju intenzivno potekajo gasilske aktivnosti, zato vse pilote jadralnih padal in zmajev prosimo, da ne letijo na tem območju, ne ovirajo zračnih intervencij gasilskih letal in helikopterjev," opozarjajo tudi na Zvezi za prosto letenje Slovenije.

Pristojni za gašenje požara pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera, v katerem letala Air Tractor zajemajo vodo za gašenje, da upoštevajo navodila tamkajšnjih gasilcev in se umaknejo na kopno.

Zvečer požar uspeli omejiti

Čez dan se je požar zaradi vetra širil, proti večeru pa ga je gasilcem uspelo omejiti. V večernih urah poteka organizacija aktivnosti za jutrišnji dan, ko se bo gašenje nadaljevalo. Domačim gasilcem Severnoprimorske regije bodo na pomoč priskočili kolegi Gorenjske gasilske regije.

Po zadnjih podatkih požar obsega približno 13 hektarov težko dostopnega terena. Posredovanje na požaru se je v petek končalo ob 20. uri, ponovno pa so začeli gasiti danes zjutraj.

Območje požara so si v petek ogledali tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž, direktor občinske uprave Sejad Jušić in poveljnik OŠ CZ Bovec Edi Melinc.

Zaradi izvajanja aktivnosti gašenja je uvedena popolna zapora regionalne turistične ceste Strmec–Mangartsko sedlo (Mangartska cesta). "Policisti vse občane in obiskovalce pozivamo, naj se na tamkajšnjem območju intervencije ne približujejo ter upoštevajo navodila interventnih služb in policije ter s svojim ravnanjem ne ovirajo dela gasilcev in drugih intervencijskih ekip sil za zaščito in reševanje na terenu," so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

'Že najmanjša nepazljivost lahko v suhem okolju povzroči požar'

Zaradi suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter napovedanega nadaljevanja takšnih vremenskih razmer je povečana nevarnost nastanka in širjenja požarov v naravnem okolju. Policija zato vse obiskovalce narave, pohodnike, lastnike zemljišč in uporabnike gozdov poziva k še posebej odgovornemu in previdnemu ravnanju.

"Že najmanjša nepazljivost, kot so odvržen cigaretni ogorek, nepravilno odlaganje pepela ali iskrenje pri uporabi naprav in strojev, lahko v suhem okolju povzroči požar, ki se lahko hitro razširi ter ogrozi ljudi, živali, premoženje in naravno okolje," so jasni.

V primeru požara v naravi pa na PU Nova Gorica svetujejo, naj posamezniki začetni požar pogasijo le, če je to mogoče storiti varno in pri tem ne ogrožajo svojega življenja ali zdravja. O vsakem požaru je sicer treba nemudoma obvestiti Regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112 ter posredovati čim natančnejšo lokacijo požara. V primeru neposredne nevarnosti za ljudi ali premoženje pa je treba obvestiti tudi Policijo na interventno številko 113.

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