Gori na deponiji Dragonja

Okoli treh popoldne je zagorelo na deponiji Dragonja. Po prvih, neuradnih informacijah, gre za večji požar, gorela naj bi večja količina plastične embalaže.

Na delu so okoliški gasilci, ki so z informacijami sicer skopi, pravijo pa, da so morali zaradi obsega požara na teren poslati "kar nekaj gasilcev".