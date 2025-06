Gori na jugu Dalmacije: požigalčevo maslo?

Nov požar v Dalmaciji je izbruhnil na Velikem brdu Grebenac pri Makarski. Glede na posnetek je razvidno, da gori gost borov gozd in makija v bližini hiš in mestnih vil. Plamen je izbruhnil okoli 12.25.

"Zdi se, da je nekdo spet zanetil požar, ljudje so poklicali policijo, prispele pa so tudi cisterne," so prebivalci Makarske povedali za Slobodno Dalmacijo .

"Požar je prizadel travo, nizko rastlinje, makijo in borov gozd na skupni požgani površini 350 hektarjev. Čez dan, 23. junija, je pri sanaciji in občasnem odstranjevanju dima na požarišču sodelovalo 30 gasilcev z 10 gasilskimi vozili iz operativnega območja Omiš ter gasilska enota Split. Ponoči je bilo na dolžnosti in sanaciji požarišča prisotnih 15 gasilcev s petimi gasilskimi vozili iz gasilskih enot Omiš, Gata, Kučiće in Dugi Rat," so navedli.