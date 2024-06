Na terenu so gasilci PGD Sevnica, PGD Boštanj in gasilci iz Krškega, ki so priskočili na pomoč z lestvijo za gašenje iz višin. S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da v požaru ni bil poškodovan nihče.

Požar še ni pogašen, občina Sevnica pa sporoča, da trenutno ne ogroža okolice.