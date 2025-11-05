Svetli način
Slovenija

Zaradi ležanja v cvetličnih koritih martinovanje dve uri krajše

Šmartno, 05. 11. 2025 15.39 | Posodobljeno pred 55 minutami

T.H. , STA
14

Prebivalci Šmartnega v Goriških brdih so po slabih izkušnjah v prejšnjih letih in želji po drugačnem praznovanju martinovega ustanovili civilno iniciativo. Njihovim pripombam in predlogom so prisluhnili tudi organizatorji tradicionalnih martinovanj ZTKMŠ Brda, zato so skupaj z domačini pripravili nekoliko drugačno prireditev.

Pobruhane ulice, razbito steklo in steklenice po vasi, uriniranje po vhodnih vratih in dvoriščih, obnemogli v cvetličnih koritih; takšna slika je prebivalce srednjeveške briške vasi Šmartno pričakala dan po lanskem množičnem martinovanju, je pred časom poročala naša dopisnica Mateja Poljšak Čuk. Zato so se vaščani odločili, da ustanovijo civilno iniciativo, s katero so na občino Brda in občinski zavod kot organizatorja apelirali, naj prireditev dvignejo na višjo raven.

"Civilna iniciativa Šmartencev znotraj obzidja je nastala prav zaradi slabe izkušnje z lanskim martinovanjem. Od februarja do sedaj se je zvrstilo veliko sestankov, dogovarjanj, usklajevanj, pogajanj, pripomb, da smo nekako prišli do nekakšnega kompromisa, za katerega upamo, da bo vzdržen," je na današnji novinarski konferenci povedala Katja Kogej iz civilne iniciative.

Briški župan Franc Mužič je povedal, da je bil konflikt z domačini nepričakovan. "Ko so se ti problemi pojavili, smo začeli iskati rešitve. Začeli smo pogovore prek vaške skupnosti in ta problem nekako rešili. Začeli smo tako, da smo upoštevali pripombe na glasno glasbo, ki je bila tudi zame moteča," je dejal Mužič.

Tudi v napovedi letošnjega martinovanja v Šmartnem v Goriških brdih je direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport (ZTKMŠ) Brda Tina Novak Samec povedala, da so letošnjo prireditev pripravili tako, da bo prijaznejša do domačinov, ti pa bodo tudi vključeni v dogajanje.

Briška vasica Šmartno
Briška vasica Šmartno FOTO: Bobo

Na predlog domačinov so med drugim za dve uri skrajšali sobotno prireditev, ki se bo tako končala ob 22. uri. V primeru prevelikega števila obiskovalcev pa bodo lahko redarji začeli omejevati vstop na prizorišče v vasi. Število redarjev bodo povečali tako ob vstopu v Šmartno kot tudi na sami prireditvi.

Prireditev v Šmartnem bo tudi letos dvodnevna. V soboto, 8. novembra, bo potekala med 10. in 22. uro, v nedeljo pa med 10. in 19. uro. Za večjo varnost obiskovalcev bo po Goriških brdih ter med Novo Gorico in Šmartnim vozil brezplačni avtobus.

Letos zato pričakujejo manj obiskovalcev

Novak Samčeva je izpostavila še, da se je ZTKMŠ Brda pridružil mednarodni pobudi Wine in Moderation, ki spodbuja odgovorno, zmerno in spoštljivo kulturo uživanja vina. S tem si prizadevajo za trajnostno prihodnost vinske kulture. Brici so s tem postali prvi in doslej edini predstavniki vinskih regij v Sloveniji, ki so se pridružili tej pobudi.

V Šmartnem se bo obiskovalcem predstavljalo 34 vinarjev, svoje dobrote bo ponujalo tudi 16 gostincev. Med letošnjimi novostmi je tekmovanje v kuhanju martinovih jedi, ki jih bodo pripravljali domačini in njihovi prijatelji iz pobratenih in prijateljskih krajev, med njimi pa bodo obiskovalci lahko glasovali za najboljši krožnik.

Med dogajanjem so izpostavili še nedeljski martinov pohod, nastope pevskih zborov in folklornih skupin, slikarski ekstempore ter glasbeni program.

Skozi Šmartno je maja letos zapeljala tudi karavana Giro d'Italia
Skozi Šmartno je maja letos zapeljala tudi karavana Giro d'Italia FOTO: Aljoša Kravanja
Glede na spremenjen koncept prireditve letos pričakujejo nekoliko manj obiskovalcev kot lani, ko so jih v dveh dneh našteli med 3500 in 4000. V soboto so med obiskovalci prevladovali Slovenci, med tujci pa je bilo največ Avstrijcev, Hrvatov in Italijanov, nedeljsko dogajanje pa je v prejšnjih letih pritegnilo največ Italijanov.

Martinovanja sicer pripravljajo tudi po drugih krajih v Goriških brdih, svoja zasebna martinovanja pa napoveduje tudi okoli 145 vinarjev.

KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
05. 11. 2025 16.34
+1
Fotografije storilcev naj se javno objavi, tako kot na Kitajskem.
ODGOVORI
1 0
proofreader
05. 11. 2025 16.33
+1
To mora biti pa veliko cvetlično korito.
ODGOVORI
1 0
proofreader
05. 11. 2025 16.33
+2
Meni izgleda, da na prizorišču ni dovolj stranišč?
ODGOVORI
2 0
panamera
05. 11. 2025 16.25
Ok... Razumem kolturo.... Ampak če se človek malo sprosti..pa naj bo... A ne....
ODGOVORI
0 0
BrezPitt
05. 11. 2025 16.31
Saj lahko narediš pred tvojo hišo samo ne drugi dan bit preveč živčen, ko boš čistil bruhanje, scanje in še marsikaj drugega z dvorišča, zidov,...
ODGOVORI
0 0
Bebo2
05. 11. 2025 16.14
+1
haha kaj pa so prireditelji pričakovali če naredijo tako pijanko, da se bo folk obnašal kot v vrhunskih restavracijah?
ODGOVORI
3 2
Vsevedni Joža
05. 11. 2025 16.10
+1
Osebki, ki jih vedno nekaj moti bodo privedli do tega, da bo v teh krajih zamrl še turizem, potem se pa lahko samo še pokopljejo.
ODGOVORI
3 2
medusa
05. 11. 2025 16.31
Pijanec!
ODGOVORI
0 0
diceman
05. 11. 2025 16.06
+3
Sej ni cudno, da druzabno zivljenje zamira. Tist dan al pa par dni, pa vse nekaj moti. Sicer bi vsi ziveli od turizma, ampak brez da turisti pridejo v vas heh
ODGOVORI
5 2
medusa
05. 11. 2025 16.31
A je treba uničevat?????!!! Povej naslov - pridemo!
ODGOVORI
0 0
FlatyEric
05. 11. 2025 16.03
+0
Oni bi najraje videli, da bi ljudje prišli, spili dva deci čisto preplačanega vina in odšli. Domačini pa debelo pokasirali pa zato nič naredili.
ODGOVORI
4 4
medusa
05. 11. 2025 16.30
+1
Uničevati pa tudi ni treba!!!
ODGOVORI
1 0
medusa
05. 11. 2025 16.02
+3
Pa dob no - kaj je s folkom???? !!! In po tem se mi zgražamo nad južnimi...ko pa vemo ,da tole niso bili oni!!!
ODGOVORI
5 2
proofreader
05. 11. 2025 16.32
Po čem veš?
ODGOVORI
0 0
