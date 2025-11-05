Zaradi ležanja v cvetličnih koritih martinovanje dve uri krajše

Prebivalci Šmartnega v Goriških brdih so po slabih izkušnjah v prejšnjih letih in želji po drugačnem praznovanju martinovega ustanovili civilno iniciativo. Njihovim pripombam in predlogom so prisluhnili tudi organizatorji tradicionalnih martinovanj ZTKMŠ Brda, zato so skupaj z domačini pripravili nekoliko drugačno prireditev.

Pobruhane ulice, razbito steklo in steklenice po vasi, uriniranje po vhodnih vratih in dvoriščih, obnemogli v cvetličnih koritih; takšna slika je prebivalce srednjeveške briške vasi Šmartno pričakala dan po lanskem množičnem martinovanju, je pred časom poročala naša dopisnica Mateja Poljšak Čuk. Zato so se vaščani odločili, da ustanovijo civilno iniciativo, s katero so na občino Brda in občinski zavod kot organizatorja apelirali, naj prireditev dvignejo na višjo raven.

"Civilna iniciativa Šmartencev znotraj obzidja je nastala prav zaradi slabe izkušnje z lanskim martinovanjem. Od februarja do sedaj se je zvrstilo veliko sestankov, dogovarjanj, usklajevanj, pogajanj, pripomb, da smo nekako prišli do nekakšnega kompromisa, za katerega upamo, da bo vzdržen," je na današnji novinarski konferenci povedala Katja Kogej iz civilne iniciative. Briški župan Franc Mužič je povedal, da je bil konflikt z domačini nepričakovan. "Ko so se ti problemi pojavili, smo začeli iskati rešitve. Začeli smo pogovore prek vaške skupnosti in ta problem nekako rešili. Začeli smo tako, da smo upoštevali pripombe na glasno glasbo, ki je bila tudi zame moteča," je dejal Mužič. Tudi v napovedi letošnjega martinovanja v Šmartnem v Goriških brdih je direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport (ZTKMŠ) Brda Tina Novak Samec povedala, da so letošnjo prireditev pripravili tako, da bo prijaznejša do domačinov, ti pa bodo tudi vključeni v dogajanje.

Briška vasica Šmartno FOTO: Bobo icon-expand

Na predlog domačinov so med drugim za dve uri skrajšali sobotno prireditev, ki se bo tako končala ob 22. uri. V primeru prevelikega števila obiskovalcev pa bodo lahko redarji začeli omejevati vstop na prizorišče v vasi. Število redarjev bodo povečali tako ob vstopu v Šmartno kot tudi na sami prireditvi. Prireditev v Šmartnem bo tudi letos dvodnevna. V soboto, 8. novembra, bo potekala med 10. in 22. uro, v nedeljo pa med 10. in 19. uro. Za večjo varnost obiskovalcev bo po Goriških brdih ter med Novo Gorico in Šmartnim vozil brezplačni avtobus.

Letos zato pričakujejo manj obiskovalcev

Novak Samčeva je izpostavila še, da se je ZTKMŠ Brda pridružil mednarodni pobudi Wine in Moderation, ki spodbuja odgovorno, zmerno in spoštljivo kulturo uživanja vina. S tem si prizadevajo za trajnostno prihodnost vinske kulture. Brici so s tem postali prvi in doslej edini predstavniki vinskih regij v Sloveniji, ki so se pridružili tej pobudi. V Šmartnem se bo obiskovalcem predstavljalo 34 vinarjev, svoje dobrote bo ponujalo tudi 16 gostincev. Med letošnjimi novostmi je tekmovanje v kuhanju martinovih jedi, ki jih bodo pripravljali domačini in njihovi prijatelji iz pobratenih in prijateljskih krajev, med njimi pa bodo obiskovalci lahko glasovali za najboljši krožnik. Med dogajanjem so izpostavili še nedeljski martinov pohod, nastope pevskih zborov in folklornih skupin, slikarski ekstempore ter glasbeni program.

Skozi Šmartno je maja letos zapeljala tudi karavana Giro d'Italia FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand