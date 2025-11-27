Svetli način
Kožbanski kot ni več odrezan od sveta

Nova Gorica, 27. 11. 2025 19.30 | Posodobljeno pred 3 minutami

Mateja Poljšak Čuk
Več kot 100 prebivalcev Kožbanskega kota v Goriških brdih si je oddahnilo. Eno od obeh cest, ki ju je zasul zemeljski plaz, so dovolj očistili, da so jo lahko odprli za ves promet. Obenem pa v Brdih ostajajo številni zemeljski plazovi in usadi tako sredi vinogradov kot tudi gozdov in pešpoti. Eden večjih se je sprožil sredi skoraj hektar velikega travnika v Brezovku, kjer je na sredini zazevala kot krater velika luknja, pod seboj je zdrobil večjo lopo in podrl oljčnik ter sadovnjak.

