Goriška Brda: pokrajina obdana z vinogradi in obsijana s soncem

Brda so očarljiva pokrajina od koder pogledi segajo vse do Benečije, Furlanije in vse do najvišjih vrhov. S soncem obsijana pokrajina je pokrita z vinogradi, sadovnjaki in oljkami. Brda so čudovita v vseh letnih časih, ta kraj ima prav posebno energijo, tam se čas ustavi. Izgubite se v eni izmed strnjenih vasi, med vinogradi ali pa obiščite eno izmed vinskih kleteh in spoznajte trdo delo domačinov.